İzmir\'de darp edilen kadın Adana\'da çadırda yaşıyor

İzmir'de eşi tarafından darp edilip kaldıkları çadır yakılan ve 2 çocuğuyla sokağa atılan kadın, sığındığı Adana'da derme çatma bir çadırda yaşamaya başladı. Genç kadın, eşinin uyuşturucu müptelası olduğunu ve kendisine sürekli şiddet uyguladığını söyledi.
Tarım işçisi Gülfidan Doğan (45), 12 sene önce İzmir'de kendisi gibi tarım işçisi olan Aslan Doğan (46) ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Caner (11) ve Mahsuni (6) isimli 2 evlatları dünyaya geldi. Çift, İzmir'de tarım işçilerinin bulunduğu bir bölgede çadırda yaşarken iddiaya göre Aslan Doğan, 3 sene önce uyuşturucu kullanmaya başladı.
Çiftin hayatı kabusa döndü
Aslan Doğan'ın uyuşturucu kullanması üzerine çiftin hayatı adeta kabusa döndü ve o günden sonra Aslan Doğan sürekli eşini darp etmeye başladı. En son geçen Kasım ayında uyuşturucu etkisiyle Aslan Doğan, eşi Gülfidan'ı öldüresiye dövüp kaldıkları çadırı ateşe verdi ve genç kadını 2 çocuğuyla sokağa attı.
Kadın sığınma evine gitti
Çevredekilerin yardımıyla Gülfidan Doğan, İzmir'de kadın sığınma evine yerleşti. Ancak Aslan Doğan'ın kendisini bulmak için arayışa girdiğini öğrenen genç kadın akrabalarının yanına İstanbul'a gitti. Burada da geçinemeyen genç kadın tanıdıkları aracılığıyla Adana'ya geldi.
Çadırda yaşamaya başladı
Genç kadın Adana'da merkez Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nde tanıdıklarının evinin yanına çadır kurdu ve burada yaşamaya başladı.
"Sıcak bir yuva istiyorum"
İhlas Haber Ajansı'na konuşan Gülfidan Doğan, "Eşim bana çok eziyet etti. Ben çok mağdurum. 2 çocuğumu alıp buraya geldim. Eşim uyuşturucu müptelası. Ben çok bir şey istemiyorum tek göz odalı bir evim olsun yeter" dedi.
"Çadırda geceleri çok üşüyoruz"
Herhangi bir yardım kuruluşuna ve kaymakamlığa da gitmeyen çaresiz kadın, "Komşularının desteğiyle burada geçiniyorum. Onlar bana bir kap sıcak yemek veriyor. Devletten de herhangi bir yardım almıyorum. Okumam, yazmam yok. Nasıl gideceğim, ne yapacağım bilemiyorum. Çocuklarım için tek göz bir oda yeterli. Çadırda geceleri çok üşüyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA
Son Dakika › Yerel › İzmir'de darp edilen kadın Adana'da çadırda yaşıyor - Son Dakika
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