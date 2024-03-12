İzmir'de darp edilen kadın Adana'da çadırda yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İzmir'de darp edilen kadın Adana'da çadırda yaşıyor

İzmir\'de darp edilen kadın Adana\'da çadırda yaşıyor

İzmir'de eşi tarafından darp edilip çadırı yakılan ve 2 çocuğuyla sokağa atılan kadın, Adana'da derme çatma bir çadırda yaşamaya başladı. Genç kadın, eşinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve sürekli şiddet uyguladığını söyledi. Yardım kuruluşlarına başvurmayan kadın, komşularının desteğiyle geçinmeye çalışıyor ve sıcak bir yuva istiyor.

12.03.2024 15:38  Güncelleme: 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de eşi tarafından darp edilip kaldıkları çadır yakılan ve 2 çocuğuyla sokağa atılan kadın, sığındığı Adana'da derme çatma bir çadırda yaşamaya başladı. Genç kadın, eşinin uyuşturucu müptelası olduğunu ve kendisine sürekli şiddet uyguladığını söyledi.

Tarım işçisi Gülfidan Doğan (45), 12 sene önce İzmir'de kendisi gibi tarım işçisi olan Aslan Doğan (46) ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Caner (11) ve Mahsuni (6) isimli 2 evlatları dünyaya geldi. Çift, İzmir'de tarım işçilerinin bulunduğu bir bölgede çadırda yaşarken iddiaya göre Aslan Doğan, 3 sene önce uyuşturucu kullanmaya başladı.

Çiftin hayatı kabusa döndü

Aslan Doğan'ın uyuşturucu kullanması üzerine çiftin hayatı adeta kabusa döndü ve o günden sonra Aslan Doğan sürekli eşini darp etmeye başladı. En son geçen Kasım ayında uyuşturucu etkisiyle Aslan Doğan, eşi Gülfidan'ı öldüresiye dövüp kaldıkları çadırı ateşe verdi ve genç kadını 2 çocuğuyla sokağa attı.

Kadın sığınma evine gitti

Çevredekilerin yardımıyla Gülfidan Doğan, İzmir'de kadın sığınma evine yerleşti. Ancak Aslan Doğan'ın kendisini bulmak için arayışa girdiğini öğrenen genç kadın akrabalarının yanına İstanbul'a gitti. Burada da geçinemeyen genç kadın tanıdıkları aracılığıyla Adana'ya geldi.

Çadırda yaşamaya başladı

Genç kadın Adana'da merkez Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nde tanıdıklarının evinin yanına çadır kurdu ve burada yaşamaya başladı.

"Sıcak bir yuva istiyorum"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Gülfidan Doğan, "Eşim bana çok eziyet etti. Ben çok mağdurum. 2 çocuğumu alıp buraya geldim. Eşim uyuşturucu müptelası. Ben çok bir şey istemiyorum tek göz odalı bir evim olsun yeter" dedi.

"Çadırda geceleri çok üşüyoruz"

Herhangi bir yardım kuruluşuna ve kaymakamlığa da gitmeyen çaresiz kadın, "Komşularının desteğiyle burada geçiniyorum. Onlar bana bir kap sıcak yemek veriyor. Devletten de herhangi bir yardım almıyorum. Okumam, yazmam yok. Nasıl gideceğim, ne yapacağım bilemiyorum. Çocuklarım için tek göz bir oda yeterli. Çadırda geceleri çok üşüyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Adana, İzmir, Aile İçi Şiddet, Kadın, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de darp edilen kadın Adana'da çadırda yaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Samsun Kadın Dayanışması: Yerel yönetimlerden kadınların eşit katılımı bekleniyor
    02 Mar Samsun Kadın Dayanışması: Yerel yönetimlerden kadınların eşit katılımı bekleniyor

    Samsun Kadın Dayanışması tarafından "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" dolayısıyla yapılan basın açıklamasında, yerel yönetimlerden beklenen hizmetler dile getirilerek, "Kadınların yerel yönetimlere eşit katılımı temel bir haktır. Kadınlar ayrıma uğramaksızın kamusal alanda özgürce yer alır, yerel yönetimlere katılması için teşvik edilir. Yerel yönetimler, kadınların adil ve eşit olarak, sosyal, kültürel, kamusal yaşama ve üretime katılması için her türden tedbir ve teşviki, kadınların geniş katılımıyla planlar ve uygular." denildi.

  • Muratpaşa Belediyesi Meclis Üyeleri Veda Etti
    02 Mar Muratpaşa Belediyesi Meclis Üyeleri Veda Etti

    Muratpaşa Belediyesi'nde seçilen belediye meclis üyeleri, son toplantılarını yaparak vedalaştı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, birlik ve beraberlikle karar mekanizmalarını oluşturduklarını belirterek meclis üyelerine teşekkür etti.

  • CHP Milletvekili Tanrıkulu, emeklilere verilecek ikramiyenin hak temelli ele alınması gerektiğini söyledi
    02 Mar CHP Milletvekili Tanrıkulu, emeklilere verilecek ikramiyenin hak temelli ele alınması gerektiğini söyledi

    CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 8. Yargı Paketi'nin ikinci bölüm görüşmelerinde emeklilere verilecek ikramiyenin hak temelli ele alınması gerektiğini belirtti. Tanrıkulu, ikramiyenin objektif kriterlere bağlanması ve düzenli olarak artırılması gerektiğini vurguladı.

  • MHP'li Tabaroğulları: Birliğin gücüyle yeni ve modern bir Hekimhan'ı kuracağız
    02 Mar MHP'li Tabaroğulları: Birliğin gücüyle yeni ve modern bir Hekimhan'ı kuracağız

    Cumhur İttifakı'nın MHP'li Hekimhan Belediye Başkan Adayı Memet Tabaroğulları, Hekimhan'ın çağdaş, modern ve yaşanabilir bir ilçe olmasını hedeflediklerini söyledi. Gelişmişlik düzeyinde geriye düşen Hekimhan'ı ayağa kaldırmak için önemli projeleri hayata geçireceklerini belirtti.

  • Bakan Işıkhan Mardin'de İş Adamları ve STK Temsilcileriyle Buluştu
    02 Mar Bakan Işıkhan Mardin'de İş Adamları ve STK Temsilcileriyle Buluştu

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de iş adamları ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Işıkhan, Mardin'in sorunlarını çözme sözü verdi ve sık sık Mardin'e gelip çalışmaları yerinde görmeye devam edeceklerini belirtti.

  • Yusuf Ziya Yılmaz: 1 Nisan sabahı AK Parti galip gelecek
    02 Mar Yusuf Ziya Yılmaz: 1 Nisan sabahı AK Parti galip gelecek

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, seçimlerin galibi AK Parti olacağını belirtti. Yılmaz, seçim havasının ülkeyi sardığını ve AK Parti'nin büyük şehirlerde iddialı olduğunu ifade etti. Aday belirleme sürecinin milletin istekleri doğrultusunda gerçekleştiğini vurgulayan Yılmaz, kentlerin de ülkeler gibi yarıştığını ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un deprem güvenliği konusunda önemli çalışmalar yaptığını söyledi.

  • Erzurum Büyükşehir Belediyesi Pazaryolu'nda Kültür Merkezi Açtı
    02 Mar Erzurum Büyükşehir Belediyesi Pazaryolu'nda Kültür Merkezi Açtı

    Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Pazaryolu ilçesinde inşa edilen Kültür Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine yoğun ilgi gösterildi.

  • Bakan Işıkhan, Mardin'de
    02 Mar Bakan Işıkhan, Mardin'de "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" toplantısında konuştu

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Şehirlerimizin ve ilçelerimizin sorunlarına gerçekçi çözümler ve proje üreten, şehrinin ihtiyacına göre gelecek vizyonu çizebilen yerel yönetimlere ihtiyacımız var.

  • Filistin Devlet Başkanı Abbas, Salı günü Ankara'ya geliyor
    02 Mar Filistin Devlet Başkanı Abbas, Salı günü Ankara'ya geliyor

    Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Salı günü Ankara'ya geleceğini duyurdu. Abbas'ın Türkiye ziyareti, Filistin-Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesi ve bölgesel konuların ele alınması amacıyla gerçekleştirilecek.

  • Opera ve Sinema Sanatçısı Altan Günbay'ın Vefatının 10. Yılı
    02 Mar Opera ve Sinema Sanatçısı Altan Günbay'ın Vefatının 10. Yılı

    Opera, sinema ve müzik alanında eserler veren çok yönlü sanatçı Altan Günbay'ın vefatının üzerinden 10 yıl geçti. Günbay, 1931 yılında Konya'da doğdu ve sanat hayatına Ankara Devlet Konservatuvarı'nda başladı. Birçok filmde rol alan ve opera sahnelerinde başarıyla yer alan Günbay, Türk sinemasının önemli karakter oyuncularından biri olarak tanındı. Ayrıca müzikler besteledi ve yapımcılık da yaptı. Günbay, 2014 yılında hayatını kaybetti.

  • CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli Proje Tanıtımı Yaptı
    02 Mar CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli Proje Tanıtımı Yaptı

    CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli, yerel seçimlere sayılı günler kala proje tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Mustafa Denizli ve Çiğdem Kayalı da kızları Lal Denizli'yi izleyen davetliler arasındaydı.

  • Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Çandarlı'da Hemşehrileriyle Buluştu
    02 Mar Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Çandarlı'da Hemşehrileriyle Buluştu

    Dikili Belediye Başkanı ve CHP Adayı Adil Kırgöz, Çandarlı'da CHP Seçim Koordinasyon Merkezi'nde hemşehrileriyle bir araya geldi. Kırgöz, 5 yıllık görev süresinde yaptığı hizmetleri ve yeni dönemde hayata geçireceği projeleri paylaştı.


15:58 Adana anketinde dikkat çeken sonuç Adana anketinde dikkat çeken sonuç
15:37 Bakan Tunç: Soruşturma başlatıldı, bağış yapılmasının da kuralı var Bakan Tunç: Soruşturma başlatıldı, bağış yapılmasının da kuralı var
15:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan ’’Son seçimim’’ dedi ama Bakan Tunç kapıları kapatmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Son seçimim'' dedi ama Bakan Tunç kapıları kapatmadı
13:51 Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu’nun otopsi kaydını istedi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun otopsi kaydını istedi
12:50 Katliam gibi kazada tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı: Tabelalara dikkat etmedim Katliam gibi kazada tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı: Tabelalara dikkat etmedim
15:56 Diyanet öğrencilere kütüphanesini kapattı mı Açıklama geldi Diyanet öğrencilere kütüphanesini kapattı mı? Açıklama geldi
15:27 4 yıl futboldan men edilen Pogba’ya Rusya’dan teklif var 4 yıl futboldan men edilen Pogba'ya Rusya'dan teklif var
15:06 Karısı her şeyi itiraf etti İntihar ettiği söylenen diş hekimi cinayete kurban gitmiş Karısı her şeyi itiraf etti! İntihar ettiği söylenen diş hekimi cinayete kurban gitmiş
15:01 KYK Erkek Öğrenci Yurduna silahla giren öğrenci, arkadaşını vurarak öldürdü KYK Erkek Öğrenci Yurduna silahla giren öğrenci, arkadaşını vurarak öldürdü
14:51 Eşini kıskançlık yüzünden öldüren adam: Pişman değilim Eşini kıskançlık yüzünden öldüren adam: Pişman değilim
14:46 Bakırköy’de TIR, otomobilin üzerine devrildi: 4 kişi hayatını kaybetti Bakırköy'de TIR, otomobilin üzerine devrildi: 4 kişi hayatını kaybetti
14:31 Makas açılıyor İşte Süper Lig’de şampiyonluğun favorisi Makas açılıyor! İşte Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2024 16:34:46. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de darp edilen kadın Adana'da çadırda yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement