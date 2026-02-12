İzmir'de Şiddetli Yağış ve Fırtına Uyarısı! - Son Dakika
Yerel

İzmir'de Şiddetli Yağış ve Fırtına Uyarısı!

12.02.2026 19:30
İzmir Valiliği, kuvvetli yağış ve lodos fırtınası için vatandaşları uyardı, taşkın riski yüksek.

(İZMİR) – İzmir Valiliği, il genelinde etkisini artırması beklenen kuvvetli yağış, taşkın ve lodos fırtınasına karşı vatandaşları uyardı. Özellikle dere yataklarının bulunduğu ilçelerde taşkın riskinin çok yüksek seviyeye ulaştığı belirtilirken, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İzmir Valiliği'nin "Kuvvetli Yağış, Taşkın ve Lodos Fırtınası Uyarısı!" başlıklı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde son günlerde etkisini sürdüren yoğun yağışların, bu gece ve yarın sabah saatleri arasında (22.00–18.00) en güçlü seviyeye ulaşması beklenmektedir. Yağışlar İzmir genelinde etkili olmakla birlikte; derelerdeki su debilerinin ciddi şekilde yükselmiş olması nedeniyle özellikle Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Konak ve Menderes ilçelerimizde bulunan dere yataklarında taşkın riski çok yüksek seviyededir. Ayrıca, il genelinde etkili olması beklenen kuvvetli lodos fırtınası nedeniyle; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, deniz ulaşımında aksamalar ve soba/doğalgaz kaynaklı risklere karşı da dikkatli olunmalıdır."

Vatandaşlarımızın; dere yatakları ve taşkın riski bulunan alanlardan uzak durmaları, su birikintisi bulunan yollarda dikkatli seyretmeleri, çatı altları ve riskli alanlarda bulunmamaları, resmi kurumlarımızın yapacağı duyuru ve uyarıları takip etmeleri önemle rica olunur. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA

İzmir Valiliği, Yerel Haberler, Hava Durumu, Fırtına, Fırtına, İzmir, Yerel, Son Dakika

19:33
