İzmir'de Deniz Seviyesi 85 Santimetreye Yükseldi

17.02.2026 23:31  Güncelleme: 09:35
İzmir'de meydana gelen yoğun yağışlar ve lodos nedeniyle deniz seviyesi 85 santimetreye kadar yükseldi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kıyı hattında su baskınlarına karşı önlem aldı ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

(İZMİR) - İzmir'de gün boyunca etkili olan yağmur, düşen hava basıncı ve kuvvetlenen lodos nedeniyle deniz seviyesi 85 santimetreye kadar yükseldi. Büyükşehir ekipleri kıyı hattında önlem aldı, su baskınlarına müdahale edildi.

İzmir'de 17 Şubat günü etkisini artıran yağışlı hava sistemi ve güneyli rüzgarlar, deniz seviyesinde dikkat çekici bir yükselmeye yol açtı. Pasaport Otomatik Meteoroloji İstasyonu'ndan alınan verilere göre sabah saatlerinde 45–50 santimetre seviyesinde olan deniz, akşam saatlerine doğru 80–85 santimetreye kadar yükseldi. Uzmanlara göre bu yükselişin temel nedeni düşen hava basıncı ve lodosun aynı anda etkili olması.

Basınç düştü, deniz kabardı

Sabah saatlerinde 1005 milibar civarında ölçülen hava basıncı, gün içinde 1000 milibar seviyesinin altına kadar geriledi. Hava basıncının düşmesiyle deniz yüzeyi yukarı doğru yükselme eğilimi gösterdi. Bu duruma öğleden sonra hızlanan lodos da eklenince Körfez'de su kıyıya doğru itilerek deniz seviyesinde belirgin artış yaşandı. Akşam saatlerinde yoğun yağan yağmur da deniz seviyesinin yükselmesinde önemli bir etken oldu.

Rüzgar öğleden sonra güçlendi

Rüzgar hızları sabah saatlerinde hafif seyrederken, öğle saatlerinden sonra artarak zaman zaman 6–9 metre/saniye aralığına ulaştı. Özellikle 13.00–15.00 saatleri arasında etkisini artıran rüzgar, kıyı hattında dalga yüksekliğini artırdı ve bazı noktalarda dalga aşmalarına neden oldu.

Büyükşehir ekipleri sahada

Başta Alsancak Kordon ve Karşıyaka kıyı kesimi olmak üzere riskli bölgelerde İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri önlem aldı. İZSU ekipleri rögarlarda geri basma riskine karşı pompa sistemlerini devreye alırken, itfaiye ekipleri su baskını ihbarlarına müdahale etti. Zabıta ekipleri de kıyı hattında düzenli devriye faaliyetlerini sürdürdü. Kent genelindeki deniz taşmasına karşı Büyükşehir ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Vatandaşlara uyarı

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri özellikle düşük kotlu kıyı bölgelerinde yaşayan vatandaşların dikkatli olması ve zorunlu olmadıkça deniz kenarında bulunmaması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Acil Durum, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de Deniz Seviyesi 85 Santimetreye Yükseldi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: İzmir'de Deniz Seviyesi 85 Santimetreye Yükseldi - Son Dakika
