İzmir'de Soğuk Hava Uyarısı

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(İZMİR) - İzmir Valiliği, bu akşamdan itibaren etkili olması beklenen soğuk hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada, sıcaklıkların 6 ile 10 derece düşeceği bildirildi.

İzmir'de Valilik, bu akşamdan itibaren etkili olması beklenen soğuk hava dalgası için vatandaşları uyardı. Valiliğin Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine dayandırdığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bölgemizin 18 Şubat 2025 Salı gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek soğuk havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Kuzey yönlerden esmesi beklenen rüzgarlarla, hava sıcaklıklarının salı günü kuzey

kesimlerde, çarşamba günü ise bölge genelinde hissedilir derecede (6 ila 10 °C) azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Soğuk havanın bölgemiz genelinde bir hafta boyunca etkili olmasi beklenirken, kuzey kesimlerde yerel olarak kar yağışı görüleceği tahmin edilmektedir. Meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve zirai don olaylarına karşı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlügü'nün hazırlayıp yayınladığı tahmin ve meteorolojik erken uyarilarin takip edilmesi önem arz etmektedir."