İzmir'de kuraklık nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren kısmi su kesintileri başlayacak - Son Dakika
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İzmir'de kuraklık nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren kısmi su kesintileri başlayacak

İzmir\'de kuraklık nedeniyle 6 Ağustos\'tan itibaren kısmi su kesintileri başlayacak
02.08.2025 10:55
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Çeşme'deki su kesintisinin ardından kuraklık nedeniyle İzmir genelinde de su kesintileri başlıyor. İzmir'de 6 Ağustos'tan itibaren her gece 23.00 ile 05.00 arasında kısmi su kesintileri uygulanacak. Gördes Barajı'ndan su temini tamamen dururken, Tahtalı Barajı'ndaki rezerv kritik seviyeye indi. Kesintiden etkilenecek mahalleler önümüzdeki günlerde açıklanacak.

İzmir'in turizm ilçesi Çeşme'de su kaynaklarında yaşanan ciddi azalma nedeniyle İZSU, 26 Temmuz'da itibaren zorunlu su kesintisi uygulamasını hayata geçirirken İZSU Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Su Kurulu, kentte yaşanan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle alınacak tedbirleri görüşmek üzere toplandı. Toplantıda, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan kaynaklardaki mevcut durum değerlendirilerek, su arzının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla uygulanacak yol haritası belirlendi.

İZSU Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Su Kurulu'ndan yapılan açıklamada kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle alınacak tedbirler kapsamında 6 Ağustos tarihinden itibaren gece saat 23.00 ile sabah 05.00 arasında kısmi su kesintileri uygulanacağı belirtildi. Kesintiden etkilenecek mahalle ve bölgeler önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacak.

GÖRDES BARAJI'NDA SU TEMİNİ TAMAMEN DURDU

İZSU Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Su Kurulu, İzmir'de yaşanan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle alınacak tedbirleri görüşmek üzere toplandı. Toplantıda, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan kaynaklardaki mevcut durum değerlendirilerek, su arzının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla uygulanacak yol haritası belirlendi. Yapılan değerlendirmelerde, İzmir'in en önemli içme suyu kaynağı olan Tahtalı Barajı'ndaki rezervin kritik seviyeye düştüğü, Gördes Barajı'ndan su temininin tamamen durduğu ve yer altı su kaynaklarının (kuyuların) verimliliğinin kuraklık nedeniyle ciddi oranda azaldığı tespit edildi.

SU KUYULARI YENİLENİYOR

İzmir'de günlük ortalama 700 bin metreküp su tüketildiği belirtilirken, su temininde aksaklık yaşanmaması için önlemler alındı. Yaklaşık 20 yıldır kullanılmayan bir içme suyu iletim hattı revize edilerek Aliağa Güzelhisar Barajı'ndan kente su sağlandı. Halkapınar, Sarıkız ve Göksu Bölgeleri'nde mevcut su kuyuları yenilendi ve yeni kuyular açıldı. Nisan ayında yapılan kademe düzenlemesi ile park bahçe abonelikleri de dahil olmak üzere kademelendirilmeyen tarife kalmadı. Fazla tüketimin önüne geçilen bu sistem ile az su tüketimi yapan abonelerin düşük ücret ödemesi sağlandı. Kamusal alanlarda su kullanımında tasarrufa gidildi.

KISMİ SU KESİNTİLERİ UYGULANACAK

Su arzının kontrollü bir şekilde devam ettirilebilmesi amacıyla, Tahtalı Barajı'ndaki içme suyu rezervinin yağışlı döneme kadar dikkatli kullanılması ve büyük ölçekli su kesintilerinin önlenmesinin önemine dikkat çekildi. Bu kapsamda, su tüketiminin yüksek olduğu bölgelerde vatandaşların günlük yaşamını en az etkileyecek şekilde, 6 Ağustos 2025 tarihinden itibaren gece saat 23.00 ile sabah 05.00 arasında kısmi su kesintileri uygulanacağı belirtildi. Kesintiden etkilenecek mahalle ve bölgeler önümüzdeki günlerde kitle iletişim araçları ve resmi duyurular yoluyla kamuoyunun bilgisine sunulacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de kuraklık nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren kısmi su kesintileri başlayacak - Son Dakika

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