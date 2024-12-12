İzmir'de Taksicilere Sıcak Çorba İkramı - Son Dakika
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İzmir'de Taksicilere Sıcak Çorba İkramı

İzmir\'de Taksicilere Sıcak Çorba İkramı

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, soğukta çalışan taksicilere sıcak çorba ikram etti.

12.12.2024 09:17
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İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, havaların soğuması nedeniyle gece saatlerinde taksici esnafına sıcak çorba ikramında bulundu. Özkan, "Şoför arkadaşlarımızla işimizi paylaşıyoruz. Oda olarak soğuk kış günlerinde, şoför arkadaşlarla aşımızı da paylaşmak istedik. Projemizi diğer ilçelerimizde de devam ettireceğiz" dedi.

İzmir'de, havaların iyice soğuması nedeniyle ve özelliklede gece saatlerinde çalışmalarına aralıksız devam eden taksici esnafına, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan tarafından sıcak çorba ikramında bulunuldu. Konak ilçesi Alsancak Semti'nde bulunan bir taksi durağına gelen Başkan Özkan, buraya getirilen araç ile taksici esnafına sıcak çorbaları dağıttı.

"Projemizi diğer ilçelerimizde de devam ettireceğiz"

Taksici esnafı ile bir süre sohbet eden ve burada açıklamalarda bulunan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, "Şoför arkadaşlarımızla işimizi paylaşıyoruz. Oda olarak soğuk kış günlerinde, şoför arkadaşlarla aşımızı da paylaşmak istedik. Oda olarak, gece zor şartlarda, soğukta çalışan şoför arkadaşlarımızı bir nebzede olsa nasıl rahatlatırız diye bir tas çorba ikramımız oldu. Soğuk havalar devam ettiği sürece bizim de çorba ikramımız devam edecek. Bugün bunu Konak Alsancak'tan başlattık ama projemizi diğer ilçelerimizde de devam ettireceğiz" dedi.

Öte yandan, taksici esnafı içtikleri sıcak çorbanın ardından Başkan Özkan'a teşekkür ederken, dağıtım esnasında çevreden geçmekte olan ve isteyen vatandaşlara da çorba ikramında bulunuldu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Taksicilere Sıcak Çorba İkramı - Son Dakika

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