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İzmir'de soğukta üşümesin diye aracına aldığı genç tarafından öldürülen taksici, güvenlik sorununa dikkat çeken Aydın Şoförler Odası Başkanı - Son Dakika
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Yerel

İzmir'de soğukta üşümesin diye aracına aldığı genç tarafından öldürülen taksici, güvenlik sorununa dikkat çeken Aydın Şoförler Odası Başkanı

İzmir\'de soğukta üşümesin diye aracına aldığı genç tarafından öldürülen taksici, güvenlik sorununa dikkat çeken Aydın Şoförler Odası Başkanı

İzmir'de soğukta üşümesin diye aracına aldığı genç tarafından öldürülen taksici Oğuz Erge cinayeti, taksicilerin güvenlik sorununu bir kez daha gündeme getirdi. Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, güvenlik önlemlerine rağmen insan ilişkilerinin öne çıkması nedeniyle kendilerini koruyamadıklarını belirtti.

02.02.2024 13:27
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Geçtiğimiz gün İzmir'de soğukta üşümesin diye aracına aldığı 19 yaşındaki genç tarafından öldürülen Sökeli taksici Oğuz Erge cinayetinin ardından taksicilerin güvenlik sorununa dikkat çeken Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç; "Güvenlik ne kadar sağlanmaya çalışılsa da insan ilişkileri öne çıktığı için maalesef kendimizi koruyamıyoruz" dedi.

İzmir'de gece soğukta üşümesin diye aracına aldığı 19 yaşındaki D.A. tarafından silahla öldürülen Sökeli taksici Oğuz Erge cinayeti, taksilerin güvenlik konusunu bir kez daha gündeme getirdi. Yaşanan olayın ardından açıklamalarda bulunan Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, taksicilerin güvenliğinin olmadığına dikkat çekti.

Taksici Erge'nin merhametine kurban gittiğini ifade eden Özmeriç; "Mesleğimizin kötü cilvelerinden biri bu maalesef. İzmir'de bir meslektaşımız öldürüldü. Bu cinayet hepimizi derinden üzdü. Arkadaşımız aynı zamanda Sökeliymiş. Hem meslektaşımız hem hemşehrimiz. Tüm Türkiye gibi biz de çok üzüldük ama bizim mesleğimizde hiç istemesek de başımıza gelebilecek zor durumlardan biri bu. Güvenlik ne kadar sağlanmaya çalışılsa da insan ilişkileri öne çıktığı için maalesef kendimizi koruyamıyoruz. Talihsiz meslektaşımız da üşümesin diye yolcuyu alıyor ve ölümü bu yolcunun elinden oluyor. Taksicilerin güvenliği yok" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de soğukta üşümesin diye aracına aldığı genç tarafından öldürülen taksici, güvenlik sorununa dikkat çeken Aydın Şoförler Odası Başkanı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de soğukta üşümesin diye aracına aldığı genç tarafından öldürülen taksici, güvenlik sorununa dikkat çeken Aydın Şoförler Odası Başkanı - Son Dakika
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