İzmir'de Temizlik İşçisini Öldüren Zanlılar Yakalandı

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Temizlik işçisi 3 çocuk babasını öldürenler yakalandı

İZMİR - Çiğli ilçesinde sabah işe gitmek üzere iken silahlı saldırıda öldürülen, Karşıyaka Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan 3 çocuk babası S.B'nin katil zanlıları yakalandı.

Olay 26 Şubat 2025 günü Çiğli ilçesinde meydana geldi. Karşıyaka Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan 3 çocuk babası S.B (41), otomobiliyle sabah erken saatlerde işe gitmek üzereyken kimliği belirsiz bir şahıs tarafından vurularak hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, SAM Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda; olayda silahı kullanan şüphelinin A.G olduğu, olayın azmettiricisinin de A.B olduğu, suç aletinin temini, yok edilmesi ve şüphelinin saklanmasına yardım eden şüphelilerin F.B olduğu tespit edildi. Toplamda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.B, M.B, İ.G, D.G adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.G, A.B, D.K, S.H sevk edildikleri mahkemece tutuklandılar.

Azmettirici A.B'nin eşiyle yaşadığı geçimsizlik sonucunda olayı kızının nişanlısı olan A.G'ye yaptırdığı, diğer şüphelilerinde suç aletinin temini, yok edilmesi ve şüphelinin saklanmasına yardım ettiği öne sürüldü.