Cemil Tugay'den Karşıyaka'da TOKİ'den Kişiye Özel İhale İddiası: Yapılan Şeytanlığa Nutkum Tutuldu
Cemil Tugay'den Karşıyaka'da TOKİ'den Kişiye Özel İhale İddiası: Yapılan Şeytanlığa Nutkum Tutuldu

18.04.2026 01:20  Güncelleme: 03:05
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka'da TOKİ tarafından yapılan ihale için 'şartnamenin tek bir kişiyi işaret edecek şekilde hazırlandığını' ifade etti. İhaleye itiraz edeceklerini duyurdu.

(İZMİR) – İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka'da TOKİ tarafından yapılan satış ihalesine tepki göstererek, şartnamenin tek bir kişiyi işaret edecek şekilde hazırlandığını belirterek "Yapılan şeytanlığa nutkum tutuldu" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin nisan ayı olağan toplantısının üçüncü birleşiminde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Karşıyaka'da satışa çıkarılan belediye hizmet alanına ilişkin ihaleyi eleştirerek, sürecin belirli bir kişi lehine kurgulandığını iddia etti ve konuyu yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

Karşıyaka'da TOKİ'nin belediye hizmet alanını sattığını dile getiren Tugay, şunları kaydetti:

"Karşıyaka'da TOKİ bir belediye hizmet alanını sattı. Belediye hizmet alanını belediyeden başka kim niye alsın? TOKİ tarihinde ilk defa alımda öncelik hakkı verdiği bir şartnameyle çıktı ihaleye. 'Burada hissesi olana alımda öncelik veriyoruz' dedi. Ben Büyükşehir Belediyesindeki emlak işlerindeki arkadaşlarımıza 'bu ihaleye girin' dedim. Belediye hizmet alanı, bizim almamız lazım; oraya başka kimin ne işine yarayacak? Gittiler; o ihaleye orada hissemiz olmadığı için giremediler. Başka kimse de giremedi ve orayı satışa çıktığı fiyattan, 140 küsur milyon liradan, metrekaresi 45 bin liradan sadece bir kişi alabildi, bir kişi. TOKİ öyle bir ihale yaptı ki zaten ondan başka kimsenin girmesi ve alması mümkün değil yani. Dedim ki: 'Bu arkadaşın burada bir tane yapı kayıt belgesi aldığı bir binası var. Herhalde ondan dolayı öyle oldu' ama o yapı kayıt belgesi geçerli değil ki. Ben öyle dedim ama yapılan şeytanlığa yemin ederim nutkum tutuldu. Artık ben dedim ki: 'Bu kadarını hakikaten kim düşünebilir?'"

Meğer sen bir buçuk ay önce orada 94 metrekarelik küçük bir başka hisseyi, üç hisse vardı orada, hazinenin hissesini birisine satmışlar. Oradan onu hissedar yapmışlar ve ondan sonra bu satışı sadece onun alacağı şekilde ayarlamışlar. Şimdi o 94 metrekare yeri satarken aynı kurum, metrekaresi 98 bin küsur liradan satmış. Aynı yeri bir buçuk ay sonra metrekaresi 45 bin liradan sattılar ve biliyorlardı ki başka birisi alamaz orayı. İzmir'i var ya, İzmir'i ve Türkiye'yi bunlarda olduğu zaman, bak İzmir'i hani böyle 'verelim verelim' falan diye laflar edenler var ya, yemin ederim durduramazsınız yani. Biz buna dava açıyoruz, bunu durduracağız. O mahkemelerimize inanıyoruz, adalete inanıyoruz. Durduracağız."

Kaynak: ANKA

