İzmir'de Toplu Taşıma Ücretlerine Zam - Son Dakika
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İzmir'de Toplu Taşıma Ücretlerine Zam

İzmir\'de Toplu Taşıma Ücretlerine Zam

İzmir'de toplu taşıma ücretleri yeni tarifeyle birlikte 25 TL'ye yükseldi. UKOME'nin oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda, çeşitli taşıma hizmetleri için geçerli olan ücretlerde artış yapıldı. Öğrenciler ve 60 yaş üzeri vatandaşlar için farklı tarifeler de uygulanacak.

12.04.2025 10:09  Güncelleme: 10:18
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İzmir'de toplu taşıma ücretlerine yapılan zamla birlikte biniş ücretleri 25 TL'ye yükseldi. Yeni fiyat tarifesi bugünden itibaren geçerli oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu ulaşım araçlarında uygulanan fiyat tarifesinin güncellenmesi gündemiyle toplandı. Oy birliği ile alınan kararla ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, Metro, Tramvay ve İZBAN'da uygulanan toplu ulaşım ücret tarifesi, 12 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak şekilde güncellendi. Kent merkezinde toplu ulaşımda geçerli olan tam tarifede yüzde 25 oranında artış yapıldı. İzmirim Kart ile tam biniş ücreti 25 TL'ye çıkarken, 17,72 TL olan öğretmen biniş ücreti sabit tutuldu. 60 yaş üzeri vatandaşlar için biniş ücreti 20 TL, öğrenci biniş ücreti ise 10 TL oldu. 60 yaş tarifesinde yüzde 12,87, öğrenci tarifesinde yüzde 16,55 oranında artış yapıldı. 65 yaş ve üstü binişler ücretsiz olmaya devam ederken Öğrenci Abonman Kartı (aylık 100 biniş/480 TL) uygulamasında da fiyat değişikliğine gidilmedi.

Diğer tarifeler ise şöyle:

B Tarifesi (Çevre İlçeler): Tam 25,88 TL/ Öğrenci 10,35 TL, C Tarifesi (Gittiğin Kadar Öde): İlk 10 km tam 23,55 TL, km başına 0,78 TL, D Tarifesi (Uzun Mesafe Hatlar): Tam 55,18 TL/ Öğrenci 19,42 TL, E Tarifesi (Kampüs Ring): Tam 25 TL/ Öğrenci 2,77 TL, F Tarifesi (Baykuş Hatları): Tam 55,13 TL/ Öğrenci 19,79 TL, G Tarifesi (Havalimanı Hatları): Tam 55,13 TL/ Öğrenci 39,98 TL olarak güncellendi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Toplu Taşıma Ücretlerine Zam - Son Dakika

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