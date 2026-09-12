İzmir'de toplu taşımada kış tarifesi 14 Eylül'de başlıyor, ESHOT'a 2 bin 721 servis ilavesi - Son Dakika
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İzmir'de toplu taşımada kış tarifesi 14 Eylül'de başlıyor, ESHOT'a 2 bin 721 servis ilavesi

İzmir\'de toplu taşımada kış tarifesi 14 Eylül\'de başlıyor, ESHOT\'a 2 bin 721 servis ilavesi
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı nedeniyle 14 Eylül 2026 Pazartesi günü toplu taşımada kış düzenini başlatıyor. ESHOT seferlerine günlük 2 bin 721 servis ilavesi yapılacak, metro ve tramvay hatları ek seferlerle güçlendirilecek. İZDENİZ gemileri ise mevcut tarifeleriyle çalışmaya devam edecek.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü itibarıyla toplu taşımada "kış düzenini" başlatıyor. Yeni eğitim-öğretim yılının başlayacak olması nedeniyle otobüs, metro ve tramvay hatlarında sefer sıklıkları artırılacak. İZDENİZ gemileri ise mevcut tarifeleriyle çalışmaya devam edecek.

Yeni eğitim-öğretim dönemi 14 Eylül Pazartesi günü başlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma kurum ve kuruluşları, başta okul servisleri olmak üzere kentte araç ve yaya trafiğinin artacak olması nedeniyle kış tarifesine geçiş yapacak. Seferler sıklaştırılacak, vatandaşların mağdur olmasının önüne geçilecek.

2 BİN 721 SERVİS İLAVESİ YAPILACAK

Kış döneminde öngörülen yolcu yoğunluğunu karşılamak amacıyla ESHOT seferlerinde artışa gitti. Özellikle öğrencilerin yoğun olarak kullandığı hatlarda günlük servise çıkan araç sayısında artışa gidilerek, öğrenciler için hizmet veren ekspres hatlar yeniden işletime açılacak. İlk etapta günlük servise çıkan araç sayısı 265 adet artırılacak, günlük 2 bin 721 servis ilavesi yapılacak. Süreç içerisinde hatlardaki yolcu yoğunluğundaki değişime bağlı olarak revizyonlar yapılacak. Vatandaşlar, güncel sefer saatlerine www.eshot.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

METRO VE TRAMVAY HATLARINA EK SEFER

Metro ve tramvay hatları da ek seferlerle güçlendirilecek. Narlıdere Kaymakamlık – Evka 3 arasında hizmet veren İzmir Metrosu; sabah 06.00-06.30 saatleri arasında 7,5, 06.30–09.00 saatleri arasında 4, 09.00-16.00 saatleri arasında 5, 16.00-20.00 saatleri arasında 4 ve 20.00-00.20 saatleri arasında 10 dakikada bir sefer yapacak. Cumartesi günü 06.00-06.30 saatleri arası 7,5, 06.30-20.00 saatleri arasında 5 ve 20.00-00.20 saatleri arasında 10 dakikada bir hizmet verecek. Pazar günleri ise 06.00-20.00 saatleri arası 7,5, 20.00-00.20 saatleri arasında 10 dakikada bir sefere çıkacak.

Konak Tramvayı'nda 06.00-06.30 arası 7,5, 06.30-09.00 arası 5, 09.00-19.30 arası 6, 19.30-20.30 arası 7,5, 20.30-21.30 arası 10, 21.30-00.00 arası 12 ve 00.00-00.20 arası 10 dakika sefer aralığı olacak. Cumartesi 06.00-07.30 arası 10, 07.30-11.00 arası 7,5, 11.00-19.30 arası 6, 19.30-20.30 arası 7,5, 20.30-21.30 arası 10, 21.30-00.00 arası 12 ve 00.00-00.20 arası 10 dakikada bir sefer yapacak. Pazar ise 06.00-11.00 arası 10, 11.00-20.00 arası 7,5, 20.00-21.30 arası 10, 21.30-00.00 arası 12 ve 00.00-00.20 arası 10 dakikalık sefer tarifesi uygulanacak. Karşıyaka Tramvayı'nda ise değişiklik olmayacak.

İZDENİZ'DE MEVCUT TARİFE DEVAM EDİYOR

İZDENİZ Genel Müdürlüğü'ne bağlı yolcu gemileri ve feribotlar, iç körfezdeki seferlerine mevcut tarifeleri doğrultusunda devam edecek. Yoğun saatlerde feribotlar 15 dakikada bir çalışacak. Sefer programları, izdeniz.com.tr adresinden görülebilir.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmir'de toplu taşımada kış tarifesi 14 Eylül'de başlıyor, ESHOT'a 2 bin 721 servis ilavesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de toplu taşımada kış tarifesi 14 Eylül'de başlıyor, ESHOT'a 2 bin 721 servis ilavesi - Son Dakika
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