İzmir'de 'torbacı' operasyonu: Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de 'torbacı' operasyonu: Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda kilolarca uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 7 şüpheli tutuklandı. Operasyon kapsamında, Bornova ve Karabağlar ilçelerinde bulunan beş adrese baskın düzenlendi ve yapılan aramalarda 37 kilo esrar, 3 kilo kokain, 18 bin adet ecstasy, 8 bin adet sentetik ecza ele geçirildi.

19.07.2024 16:40
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İzmir'de 'torbacı' operasyonu: Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

İZMİR - İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda kilolarca uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.

İzmir Polisinin uyuşturucu tacirlerine karşı yürüttüğü mücadele kapsamında 'torbacı' tabir edilen zehir tacirlerine operasyon yapıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, Bornova ve Karabağlar ilçelerinde bulunan beş adrese baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda 37 kilo esrar, 3 kilo kokain, 18 bin adet ecstasy, 8 bin adet sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de 'torbacı' operasyonu: Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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