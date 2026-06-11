Torbalı\'nın ana arteri yenileniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Torbalı'nın ana arteri Haluk Alpsü Bulvarı'nda asfalt serim çalışmalarına başladı. 4 kilometrelik güzergahın yenileneceği çalışmaları inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, saha ekipleriyle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve ekiplerle sohbet etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye ve yol konforunu artırmaya yönelik asfalt yatırımlarını sürdürüyor. Planlı bakım ve yenileme çalışmalarıyla hem trafik güvenliğini artırmayı hem de yurttaşlara daha konforlu bir ulaşım imkanı sunmayı hedefleyen Büyükşehir, Torbalı'da da önemli bir çalışmayı hayata geçirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, İZBETON ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Cumhuriyet Mahallesi Haluk Alpsü Bulvarı'nda yenileme çalışması başlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, sahadaki çalışmaları inceledi, ekiplerle sohbet etti. Başkan Tugay'a Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir de eşlik etti. Başkan Tugay daha sonra Barışyapı Pazarı'nda esnafı ziyaret etti.

4 kilometrelik yol yenileniyor

Toplam 4 kilometrelik güzergahta, gidiş ve geliş yönlerinde 2'şer kilometrelik alanda asfalt serimi gerçekleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında toplam 10 ton asfalt serimi planlanırken, şu ana kadar 2 tonluk kısmı tamamlandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Haluk Alpsü Bulvarı'nın daha güvenli ve konforlu bir ulaşım aksına dönüşmesi hedefleniyor. - İZMİR