Haber: Fatih ÖZKILINÇ - Kamera: Akın KÜÇÜKKURT

(İZMİR) - İzmir'de S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'nde "zimmet" iddialarına ilişkin aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 5'i tutuklu 19 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada Soyer'in avukatı, aynı fiillerle ilgili başka bir davanın da bulunduğunu ileri belirterek davanın reddini talep etti.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Duruşma Salonu'nda görülen davaya Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya'nın da arasında bulunduğu 5 tutuklu sanık, tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Tutuklu sanıklar duruşma salonuna girişlerinde izleyiciler tarafından alkışlarla karşılandı.

Duruşmayı CHP Genel Sekreteri Rıfat Nalbantoğlu, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Koordinatörü Celal Çelik, CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, İzmir Milletvekili Deniz Yücel ile partinin bazı il ve ilçe yöneticileri takip etti.

SOYER'İN AVUKATINDAN DAVANIN REDDİ TALEBİ

Duruşmada sanıkların kimlik tespitlerinin ardından Tunç Soyer'in avukatı Murat Aydın söz alarak usule ilişkin itirazını dile getirdi. İzmir 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen kooperatif davası ile mevcut dosyanın aynı fiillere dayandığını savunan Aydın, aynı fiil nedeniyle birden fazla yargılama yapılamayacağını belirtti. Aydın, davanın reddini talep etti.

Mahkeme başkanı ise iki dosyanın birleştirilmesi yönünde talepte bulunduklarını ancak talebin İzmir 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce reddedildiğini açıkladı.

Usule ilişkin beyanların ardından sanıkların savunmalarına başlandı. Tutuksuz sanıklar Sıtkı Şükrüer, Elif Sürer, Erdal Şaroğlu ve Mustafa Saim Uysal savunmalarında üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti. Bu sanıkların savunmalarının alınmasının ardından duruşmaya öğle arası verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 523 sayfalık iddianamede Soyer ve Kaya'nın da aralarında bulunduğu 8 sanık hakkında "zimmete yardım" suçundan 6'şar yıla kadar, Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 sanık hakkında ise "zimmet" suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.