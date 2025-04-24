İzmir'de Türkiye'nin En Büyük Atıksu Arıtma Tesisi Açılıyor - Son Dakika
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İzmir'de Türkiye'nin En Büyük Atıksu Arıtma Tesisi Açılıyor

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, 28 Nisan'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin 4. fazını hizmete açacak. 1 milyar liralık yatırımla tesisin kapasitesi yüzde 36 artırılarak 820 bin metreküpe çıkarılacak.

24.04.2025 12:53  Güncelleme: 12:59
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, 28 Nisan günü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin 4'üncü fazını hizmete açacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "1 milyar liralık yatırımla tamamladığımız bu fazla birlikte arıtma tesisimizin kapasitesini azami seviyeye çıkartıyoruz. Tesisimiz böylelikle Türkiye'nin en büyük arıtma tesisi unvanını taşıyacak" dedi.

Temiz Körfez hedefiyle çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin arıtma yükünün yüzde 96'sını karşılayan Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasitesini yüzde 36 artıracak 4'üncü fazın açılışını 28 Nisan'da yapacak. Tesisin açılışına, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak.

"Tesisimizin kapasitesini azami seviyeye çıkartıyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Kentin uzun yıllardır gündeminde olan Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin 4'üncü ünitesini hizmete almanın gururunu yaşıyoruz. 1 milyar liralık yatırımla tamamladığımız bu fazla birlikte arıtma tesisimizin kapasitesini azami seviyeye çıkartıyoruz. Tesisimiz böylelikle Türkiye'nin en büyük arıtma tesisi unvanını taşıyacak. 'Öncelikli hedeflerimizden biri Körfez'in temizliği' diyerek çıktığımız bu yolda 'Körfez temizlenene kadar durmayacağız' dedik. Körfez'in temizliğine güç katacak bu tarihi yatırımımızın açılışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yanımızda olacak" dedi.

"Tesisimizin açılışına tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz"

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ise "Çiğli 4'üncü faz inşaatı 2007 yılından beri kentin gündemini meşgul eden bir yatırımdı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay göreve başladığında Çiğli Atıksu Arıtma Tesisimizin 4'üncü faz inşaatını tamamlayacağı sözünü verdi ve tuttu. Mekanik ve teknik testlerimizi yapıyoruz. Suyu bazı ünitelere almış durumdayız. Şu anda tesisimizde hummalı bir şekilde açılış için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Körfezin kurtuluşunda çok önemli bir rol oynayacak tesisimizin açılışına tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.

Sudaki karbon, azot ve fosfor giderimini yaparak alıcı ortama deşarj edilmesini sağlıyor

İzmir'in metropol ilçelerinin atık su arıtma ihtiyacının yüzde 96'sını karşılayan Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi, 4'üncü fazın tamamlanmasıyla birlikte gücünü arttırdı. 2000'li yılların başında Büyük Kanal Projesi kapsamında inşa edilen Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin 4. faz ünitesinin devreye girmesi ile tesisin kapasitesi ve çalışma verimliliği artarken İzmir Körfezi'nin temizlenme süreci için önemli bir  adım atılmış oldu. Arıtma kapasitesini günlük 605 bin metreküpten yüzde 36 artırarak 820 bin metreküpe çıkaran yatırımın tamamlanmasıyla birlikte Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, 'Türkiye'nin en büyük atık su arıtma tesisi' unvanına tekrar kavuştu. Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi konvansiyonel arıtma prosesi ile atık sudaki karbon, azot ve fosfor giderimini yaparak alıcı ortama deşarj edilmesini sağlıyor.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Türkiye'nin En Büyük Atıksu Arıtma Tesisi Açılıyor - Son Dakika

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