İzmir'de Ücretsiz El Sanatları Kursları Başladı - Son Dakika
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İzmir'de Ücretsiz El Sanatları Kursları Başladı

İzmir\'de Ücretsiz El Sanatları Kursları Başladı

Selçuk Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen ücretsiz meslek kursları başladı. Kadınlara yönelik ilk kurs olan 'Turistik Hediyelik Eşya Yapımı' yoğun ilgi gördü. Eğitimler, katılımcıların el becerilerini geliştirerek aile ekonomisine katkı sağlamalarını hedefliyor.

28.01.2025 11:32  Güncelleme: 11:34
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Selçuk Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen ücretsiz meslek kursları başladı. İlk kez düzenlenen "Turistik Hediyelik Eşya Yapımı" kursu, Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi'nde kadınlar tarafından yoğun ilgi gördü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası El Sanatları Eğitmeni Şule Baysal tarafından verilen eğitimler, Perşembe ve Cuma günleri 10.00-13.30 saatleri arasında devam edeceği belirtildi. 28 Mart'a kadar sürecek kursa, hobilerini mesleğe dönüştürmek isteyen 21 kadın kursiyer katılıyor.

El becerileri geliştiriliyor

Kadınların aile ekonomisine katkı sağlamaları ve iş istihdamında yer almalarını desteklemek amacıyla düzenlenen kursta, kadınlar birçok el sanatını öğrenme imkanı buluyor. Dekoratif ev aksesuarları, masa üstü obje yapımları, dolgu bebek oyuncak yapımı, tığ örgü bebek yapımı, çini çalışmaları, taş dökümü ve sepet örgüsü gibi eğitimlerle kadınların hem yeni beceriler öğrenmesi hem de hobi edinmesi sağlanırken, kursa katılan tüm katılımcılara kurs sonunda "Katılım Belgesi" verilecek.

Yeni kurslar için ön kayıtlar başladı

Meslek kursları kapsamında, Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği ve A1 düzeyinde İngilizce eğitimleri için de ön kayıtlar başladı. Eğitici kurslara katılmak isteyen vatandaşlar, Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezine şahsen başvurarak ya da 0232-892 17 20 numaralı telefondan bilgi alarak kayıt yaptırabilir. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Ücretsiz El Sanatları Kursları Başladı - Son Dakika

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