İzmir\'de Üniversiteli Gençlere Ücretsiz Sıcak Yemek Hizmeti

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, üniversiteli gençlere hafta içi her gün 6 noktada ücretsiz sıcak yemek hizmeti veriyor. Üniversite kampüslerinin çevresinde özledikleri ev yemeklerini ücret ödemeden yeme fırsatı bulan gençler, bu hizmet sayesinde ceplerinde kalan parayla öğrenim masraflarını karşıladıklarını dile getiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin eğitimde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda üniversite öğrencilerine verdiği sıcak yemek desteği bu yıl da devam ediyor. Ege Üniversitesi, Katip Çelebi Üniversitesi, Bakırçay Üniversitesi, Demokrasi Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) kampüslerinde ve yakınında oluşturulan yemek dağıtım noktaları sayesinde öğrenciler ücretsiz olarak günlük sıcak yemek ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

"Gençlerimiz yalnız değil"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, gençlerin kendilerini yalnız hissetmemesi gerektiğini belirterek "Gençlerimiz ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz ortamında birçok problemle boğuşuyor. Üniversiteyi kazanan pırıl pırıl gençlerimize her türlü desteği vermek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Yaklaşık 4 bin kişilik yemek hizmeti sunuyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aşevleri Şube Müdürü Ebru Asal, İzmir'de bulunan devlet üniversitelerine yakın noktalarda her gün farklı bir menü sunduklarını belirtti. Asal, "Yaklaşık ortalama günlük 4 bin kişilik ücretsiz yemek hizmeti sunuyoruz. Zorlu ekonomik koşullarda üniversitede okuyan öğrencilerimize yemek desteği ile katkıda bulunmak istiyoruz. 17.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet veriyoruz. Mutfağımızda gıda yönetim sistemimiz ile sağlıklı, güvenilir koşullarda yemek üretiyoruz" şeklinde konuştu.

"Umarım gelecek senelerde de devam eder"

Ege Üniversitesi yakınında kurulan sıcak yemek noktası önünde ilk gün uzun kuyruklar oluştu. Öğrenciler uygulamadan mutlu. Onlardan biri olan İrem Doğan, İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu hizmetinin öğrenciler için çok önemli olduğunu belirterek "Bu tür projelerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Öğrenciler ekonomik olarak gıdaya erişmekte zorluk çekebiliyor. Maddi olarak ders çıkışında bir şey alamayacak olsa bile burada sıcak bir çorba içebiliyor. Yemeklerin sağlıklı ve hijyenik olması da önemli. Umarım gelecek senelerde de devam eder" dedi.

"Yemek ve barınma öğrencinin en büyük sorunu"

Mehmet Berk Güneş de ekonomik sebeplerden ötürü en çok sıkıntı yaşanan durumlardan birinin barınma ve yemek olduğunu söyledi. Güneş, "Bu proje beni sevindiriyor açıkçası. Yemek ve barınma öğrencinin en büyük sorunu çünkü. Şu an 20 bin lira kira veriyorum ve açıkçası beni zorluyor. Dışarıdaki yemeklere gelince çok sağlıklı değil. Hijyenik olmadığı kadar pahalı da. İçinde yüz gram et bile olmayan dürüm kaç yüz liraya satılıyor. Bu öğrenciyi yoruyor. İnsanlar evde yemek yapmaya çalışıyor ama okuldan ve sosyal aktiviteden dolayı yapamıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yemek hizmetini olumlu karşılıyorum" dedi.

"Yarına param kalıyor diye düşünüyor"

İlker Alkan ise, "Ekonomi ortada. En azından öğrenciler burada yemek yediği zaman yarına param kalıyor diye düşünüyor. Mutlu hissediyorum. Açıkçası öğrencilere destek olunması gerektiğini de düşünüyorum, teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

"Kırtasiye masraflarımı karşılayabilirim"

Yasemin Barış da İzmirli olduğu için aile evinde kaldığını ama aynı durumun arkadaşları için geçerli olmadığını belirterek "Şehir dışından gelen arkadaşlarımız var burada. Ondan çok iyi bir hizmet olduğunu düşünüyorum. En azından yemek parası cepte kalıyor. Bu şekilde geriye kalan para örneğin kırtasiye masraflarını karşılayabilir. Bir de arkadaşlarımızla daha ucuz bir yere gitmek istesek, sağlıklı olmayınca insanın tadı kaçıyor açıkçası. Burada ise İzmir Büyükşehir Belediyesi söz konusu olduğu için, gönül rahatlığıyla yiyoruz" dedi.

248 bin kişilik yemek dağıtıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Aşevleri Şube Müdürlüğü, 2024 yılı Ocak-Haziran ayları arasında üniversite öğrencilerine toplamda 248 bin kişilik akşam yemeği dağıttı. Bu hizmet, özellikle şehir dışından gelerek yurtlarda kalan ve ailelerinden uzak şekilde eğitim hayatlarını sürdüren üniversite öğrencilerine büyük kolaylık sağlıyor. Öğrencilerin beslenme ihtiyaçlarını karşılayarak ailelerinin eksikliğini hissetmemelerini amaçlayan Aşevleri Şube Müdürlüğü, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergiliyor. - İZMİR