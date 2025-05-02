İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 13 Bin İlaç Ele Geçirildi

(İZMİR) - İzmir Karabağlar'da uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda, dükkan görünümlü bir adreste 13 bin 776 sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca ve 1 hassas teraziye de el konuldu, şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Karabağlar Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.A.'nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine Limontepe Mahallesi'nde "dükkan" görünümlü adrese baskın yaptı.

Operasyonda yapılan aramalarda, 13 bin 776 adet sentetik ecza maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.