İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Firari Hükümlü Yakalandı

17.06.2026 21:24
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İzmir'in Konak ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 firari hükümlü yakalanarak tutuklandı.

(İZMİR) - İzmir'in Konak ilçesinde uyuşturucu operasyonunda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. Operasyonda uyuşturucu madde, ruhsatsız tüfek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 2. Kadriye ve Çimentepe bölgelerinde 4 adrese eş zamanlı dron destekli operasyon gerçekleştirildi.

Polis tarafından V.K.(26) ve Ç.K(24)'nin bulunduğu belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 241,15 gram esrar, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 2 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 16 bin 400 lira ele geçirildi.

Yapılan incelemede V.K'nin "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silahla tehdit" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 17 yıl 11 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Ç.K'nin ise "hırsızlık" ve "uyuşturucu madde ticareti" suçlarından toplam 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ve firari olduğu tespit edildi.

Adli mercilere sevk edilen V.K. ve Ç.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

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