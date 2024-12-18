İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 24 Tutuklama - Son Dakika
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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 24 Tutuklama

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İzmir'de 10 aylık takibin ardından 24 şüpheli uyuşturucu ticareti nedeniyle tutuklandı.

18.12.2024 11:45
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İzmir Narkotik'ten uyuşturucu temizliği: 24 tutuklama

İZMİR - İzmir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik 10 ay boyunca takip yürüten polis ekipleri, adresleri yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 24 şüpheli tutuklandı.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında 10 aylık takip yürüttü. Belirlenen uyuşturucu tacirlerinin adreslerini tespit eden polis, 13 Aralık günü eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 866 gram esrar, 15 bin 817 adet uyuşturucu nitelikli hap, 2 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 142 fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheli ise, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 24 Tutuklama - Son Dakika

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