İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 24 Tutuklama

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(İZMİR) – İzmir'de polis ekiplerinin 10 aylık takibi sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen ve yapılan operasyonda gözaltınan alınan 24 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'in narkotik suçlar bakımından sıfır riskli bir il olarak anılmasını sağlamak amacıyla yaptığı çalışmalarda, 10 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda, 1 kilo 866 gram esrar, 15 bin 717 adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi, 3 adet tabanca ve 142 adet tabanca fişeği ele geçirdi.

Öte yandan, ekipler tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.