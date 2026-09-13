İzmir\'de "Yan Yana" buluşması, ortak muhalefet çağrısıyla toplandı

(İZMİR) - İzmir'de düzenlenen "Yan Yana" buluşmasında sendikalar, meslek odaları, demokratik kitle örgütleri ile kadın ve gençlik hareketleri üyeleri bir araya geldi. Buluşmada, ekonomik ve toplumsal sorunlara karşı ortak mücadele ve dayanışma çağrısı yapıldı.

Toplumsal muhalefetin farklı bileşenleri, "Yan Yana" buluşmasında ortak mücadele zeminini tartışmak üzere İzmir'de bir araya geldi. İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'de Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nde düzenlenen forum, "Birleşik bir muhalefet yolunda yan yana geliyoruz" çağrısıyla gerçekleştirildi. Siyasi partiler, sendikalar, meslek odaları, yurttaş inisiyatifleri, kadın örgütleri ve gençlik hareketlerinden yüzlerce kişinin katıldığı buluşmada, demokrasi, ekonomik ve sosyal krizler ile farklı mücadele alanlarının ortaklaştırılması ve toplumsal muhalefetin örgütlenmesi ele alındı.

Buluşmaya BirGün Gazetesi Yazarı Bülent Forta, DİSK Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, Elektrik Mühendisleri Odası Genel Başkanı Mahir Ulutaş, İzmir Yaşam Hakkı Savunucuları'ndan avukat Bilge Berk, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şube Başkanı Aslı Tamtürk, İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Eylem Ulutaş, Öğretmen Sendikası Temsilcisi Hasan Köroğlu, Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan ve üniversite öğrencisi Kerem Güler de katıldı.

FORTA'DAN YENİ SİYASET ÇAĞRISI

Buluşmanın açılışında konuşan BirGün Gazetesi Yazarı Bülent Forta, partili egemen siyasetin tıkandığına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Türkiye'de partili egemen siyaset büyük bir çöküş yaşıyor. AK Parti tek kişinin ağzına bakan bir yapıya dönüştü, CHP'de klasik anlamda bir siyasal partiden söz etmek mümkün değil, MHP ise uzun süredir Milli Güvenlik Kurulu gibi hareket ediyor. Bu kriz, aslında yeni bir siyaset anlayışının mayalanması için bir fırsattır. Peki bu yeni siyaset anlayışı nedir? Sıradan insanların kendileri için siyaset yaptıkları bir zemin. 12 Eylül'le beraber siyaset elitlere çekildi, partilerin salon toplantılarına ve başkanlar düzenine sıkıştı. Biz de sadece sandıkların açılmasını bekleyen bir seyir ilişkisine sürüklendik. Ama bu eşik artık kırılmaya başladı"

Sokağın yeni bir siyaset ürettiğini belirten Forta, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Bunu barikatları yıkan gençler, Ankara'ya yürüyen maden işçileri, kadın hareketleri, emekliler ve sokağa dökülen üreticiler kırdı. Türkiye'nin her tarafına yayılan bu küçük mücadele alanları bizi sadece seçimlere endeksli olmayan yeni bir siyasete çağırıyor. Barınma sorunu yaşayan gençlerle geçinme sorunu yaşayan emeklilerin dertleri aynı yerden kaynaklanıyor. Barış, eşitlik, adalet ve yoksulluğa karşı mücadele talebimiz aslında tek bir yere çıkıyor: Bugünkü mevcut rejimin ortadan kaldırılmasına. Bu ülkenin devrimci birikimi, siyasal İslamcı rejime boyun eğmemeyi sokaklarda ve sendikalarda ilmek ilmek örerek bugüne geldi. Bu geleneğin, hatalarından ders çıkaran bir birleşik muhalefet hareketi olarak kendini kurgulaması halinde kazanacağından hiç kuşkum yok. Özgür, demokratik, laik bir cumhuriyet için hep beraber bir araya gelerek mücadele etmek zorundayız."

ATAR'DAN EMEKÇİLERE MÜCADELE ÇAĞRISI

DİSK Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, Türkiye'de gelir dağılımındaki adaletsizliğin derinleştiğini ve emekçilerin ekonomik sorunlarının ağırlaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet tarihinin en adaletsiz gelir dağılımlarından birini yaşıyoruz; ülkenin toplumsal değerleri yağmalanıyor. Sendikal örgütlülük yüzde 5 seviyesine geriledi, asgari ücret eridi, 23 bin lira alan emekliler ev kirasını dahi ödeyemiyor. Hak arayan işsiz kalıyor, grevler yasaklanıyor. Sandığın dahi tartışmalı hale geldiği faşist bir dikta sistemine doğru gidiyoruz. Bu karabasan rejimini durduracak gerçek bir demokrasi istiyorsak, taleplerimiz etrafında birleşmek zorundayız. Aliağa'da iş bırakan işçiler, Ankara'ya yürüyen madenciler boyun eğmiyor. Toplumsal refah, grev ve örgütlenme hakkı için büyük emekçi mitingleri yapmalı; sadece ses çıkarmakla kalmayıp sonuç alıcı bir hatta ilerlemeliyiz"