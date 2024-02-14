İzmir\'de Yeşil Sahaların İlk Kadın Saha Sağlık Görevlisi: Nurgül Tüngür

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İzmir'de yeşil sahaların ilk kadın saha sağlık görevlisi olan Nurgül Tüngür, spora olan ilgisi ve tavsiyeler üzerine başladığı görevini tüm zorluklara rağmen sürdürüyor. Kendisine gelen eleştirilere kulak asmayan Tüngür, "Bir olalım beraber olalım. Kadın erkek birlikte görevlerin üstesinden gelelim" dedi.

İzmir'de yaşayan 28 yaşındaki Nurgül Tüngür, üniversite öğrencisiyken spora olan ilgisi sebebiyle arkadaşının kendisine ilettiği 'maçta sağlık ekibi olarak görev yapma' talebini olumlu kabul ederek amatör maçların 'ilk kadın saha sağlık görevlisi' unvanıyla yeşil sahalara adımını attı. O dönem saha sağlık görevlileri arasında tek kadın konumunda bulunan Tüngür, ilk başta çeşitli eleştirilerle karşılaştığını ifade etti. Daha sonra eşinin ve çevredeki iş arkadaşlarının da desteğini alarak çok sevdiği görevini sürdüren genç kadın, sahalarda 10 yılı geride bıraktı.

Dernek kurup sağlıkçı kadınları yeşil sahalarla buluşturdu

Tüngür, zaman içerisinde bir dernek kurup sağlıkçı öğrencileri bünyesinde topladı. Kız öğrencileri de aralarına alarak onlara spor sağlığı alanında eğitim desteği sağlayan Nurgül Tüngür, kadın sağlıkçıları yeşil sahalarla buluşturdu. Asıl mesleği paramedik olan genç kadın, hem kendi mesleğini sürdürüyor hem de hafta sonları yeşil sahaların kadın sağlıkçısı görevini üstleniyor.

"İşe ilk başladığımda sahalarda kadın sağlıkçı yoktu"

İlk başta tenis maçlarına sağlıkçı olarak gittiğini aktaran Tüngür, "Bu işe başladığımda üniversite öğrencisiydim. O zaman da spora bir ilgim vardı. Bir arkadaşım beni futbol maçına sağlık görevlisi olarak davet etti. Ben de kabul ettim. İlk maçıma Karşıyaka'da başladım. O zamanlarda sahalarda kadın sağlıkçı yoktu. Genelde erkek sağlıkçılar vardı. Hatta normal sağlıkçı bile bulamıyorduk" ifadelerini kullandı.

Zaman içerisinde dernek kurduklarını, dernek kurulduktan sonra ise öğrencileri toplamaya başladıklarını vurgulayan Tüngür, "Kadın sağlıkçı olarak ben olduğum için herkesin gözleri de alışmaya başladı. Kızları da derneğimize almaya başladık. Bu şekilde kadın sağlıkçıları alana kazandırmış olduk" diye konuştu.

"Çok duramaz, gider dediler ama kendimi onlara alıştırdım"

Zaman içerisinde çevredeki erkeklerin de kendisine alıştığını belirten Nurgül Tungür, şöyle konuştu:

"İlk başladığım zamanlarda 'kadınların ne işi var sahada, yapamaz, çok durmaz gider' gibi laf edenler oldu. Fakat zamanla ben kendimi onlara alıştırdım. Yapı olarak da böyle erkek mizaçlı bir tipimdir. Kadının olduğu yerde erkekler biraz daha kendilerini geri çekiyor. Daha farklı yaklaşıyorlar. Zamanla onlar da alıştı. Şu anda bir sıkıntı yaşamıyorum. 'Kadın erkeğe nasıl müdahale edecek?' Kadın yapamaz, gibi tepkiler alıyordum. Onlar da alıştıktan sonra zaten beni kardeş gibi görmeye başladılar. Örneğin ben rahatsız olduğum zamanlar maça gitmediğimde beni arayıp 'neredesin?, Ne oldu?, Niye gelmiyorsun?' gibi sorular soruyorlar."

Göreve ilk başladığında işini hiç aksatmadan sahada olduğunu söyleyen Nurgül Tüngür, sabah 9'dan akşam 6'ya kadar; yağmurda, çamurda görev yaptığını, görev yapabilecek insan bulmanın çok zor olduğunu ve sevmeyen bir insanın bu işi yapamayacağını belirtti.

"Zorluklarla karşılaşıyoruz ama bu engelleri aşabilirler"

Meslekte kadın erkek ayrımı diye bir şeyin olmadığına değinen Nurgül Tüngür, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sorumluluk önemlidir. Meslek ettiği diye bir şey vardır. Sen görevine sahip çıkarsan, düzenli olarak gidersen zaten engeller ortadan kalkar. Benim mesleğim zaten paramedik. Ambulansta da çok çalıştım. Ambulans şoförü olan ablalarımız da vardı. Onlara da 'yapamaz, edemez' diyorlardı. Zamanla ambulans şoförü kadınlar hızla artmaya başladı. Zorluklarla karşılaşıyoruz ama bu engelleri aşabilirler. Biz kadınları davet ediyoruz. Gelin hep beraber çalışalım. Kadın olarak gücümüzü gösterelim. Gelin birlik olalım, beraber olalım. Kadın erkek beraber görevlerin üstesinden gelelim."

"Diğer kadınlara örnek oldu"

Nurgül Tüngür'ün iş arkadaşı Zafer Çağatay, Tüngür'ün sahalarda öğrencileri teşvik ederek kız öğrencilere öncülük ettiğini belirterek, "Yeşil sahalara çıkan ilk kadın sağlık görevlisi olarak da ön plana çıkıyor. Bu işi başlatması örnek oldu. Nurgül'ü gören diğer kadın arkadaşlar da sahalarda görev almaya başladı. Bu anlamda güzel bir katkısı oldu" ifadelerine yer verdi. - İZMİR