İzmir'de Zabıta ve Esnaf Arasında Kavga: Engelli Vatandaş Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İzmir'de Zabıta ve Esnaf Arasında Kavga: Engelli Vatandaş Yaralandı

İzmir\'de Zabıta ve Esnaf Arasında Kavga: Engelli Vatandaş Yaralandı

Bornova'da zabıta ekipleri ile bir esnaf arasında kaldırım işgali sebebiyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay sırasında engelli bir vatandaşın yaralandığı belirtildi. Esnaf, zabıtaların işgaliye bedeli ödenen masaları kaldırmak istemesine itiraz etti.

29.01.2025 11:25  Güncelleme: 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bornova ilçesinde, kaldırım işgali sebebiyle zabıta ekipleri ile esnaf arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Engelli bir vatandaşın da yaralandığı olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Bornova ilçesine bağlı Kazımdirik Mahallesi 152 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Bornova Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, esnaf Hakkı Sarcan'a ait işletmenin önündeki masa ve sandalyeleri kaldırmak istedi. O esnada esnaf Sarcan, belediyeye işgaliye bedeli ödediğini gerekçe göstererek duruma itiraz etti. Eşinin o sırada zabıta ekipleri ile tartışma içerisine girdiğini gören Sarcan, eşini olay yerinden uzaklaştırmak istedi. Daha sonra tartışmanın büyümesiyle zabıta ekipleri ve esnaf arasında arbede oluştu. Arbedenin ortasında kalan bir engelli vatandaş yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"Mağdur olduk, darp raporumuzu aldık"

Esnaf Hakkı Sarcan (34) ise "Gürültü duyduk ve dükkanın önüne çıktık. 2 belediye aracı ve yaklaşık 15-20 zabıta ekibi bizim olduğumuz yere doğru geliyordu. Kaldırımdaki malzemeleri alarak ilerliyorlardı. Bizim eksiğimiz yoktu. Kapının 1 buçuk metre önünde duran masa ve sandalyeyi almaya çalıştılar. Ben de 'Biz buranın işgaliye bedelini veriyoruz. Niye alıyorsunuz?' dedim. Vatandaş buradan geçemezse biz de para kazanamayız. Eşim olaya müdahil olarak tartışmaya başladı. Ben de eşimi oradan çıkarmak için müdahale ettim. Sonra zabıtalar üzerime gelerek bana saldırdı. Ne olduğunu anlamadık. Mağdur olduk. Darp raporlarımızı aldık. İşgaliye bedelini de veriyoruz. Biz şok olduk ve belediyemiz açısından utandık. Belediyeyle de komşuyuz. Çoğu bizden yer, içer ve alışveriş yapar. Şikayetçi olduk" şeklinde konuştu.

"Ben engelli bireyim, arbedede ayağıma tekmeler yedim"

Arbedenin yaşandığı anları anlatan bedensel engelli esnaf Eren Özdemir (21), "Normal bir şekilde işimi yapıyordum. Sesleri duyunca dışarıya baktım. Esnaf abimizin zabıtaların arasında kaldığını ve ona saldırdıklarını gördüm. Yaklaşık 10'a yakın zabıta, esnaf abimizin üzerine geldi. Yardımcı olmak istedim ama o sırada darp edildim. Ben engelli bir bireyim. Arbede esnasında ayağıma tekmeler yedim. Olayın içinden çıkmaya çalışırken bir zabıta beni olayın içine geri çekmeye çalıştı. Omzumdaki yaraların izi biraz geçti ama olay anında çok kötüydü. Hem psikolojik hem fiziksel olarak etkilendim." diye konuştu.

Belediyenin kendilerine verdiği sınırın dışına çıkmadıklarını belirten Özdemir, her ay belediyeye 750-900 TL arasında ödeme yaptıklarını da sözlerine ekledi.

"Bileğim şişti"

Kavga anını cep telefonuyla kayıt altına alan esnaf Elif Mertoğlu (29) da şunları kaydetti: "Bu olayı daha sonra herkesin görmesini istedim. Bir anda herkese vurmaya başladılar. Çekim yaptığımı gören bir zabıta kolumu tuttu ve bana 'Çekim yapamazsın' dedi. Telefonu elimden almaya çalıştılar. Kadın, çocuk demeden herkes darp edildi. Bileğim o gün şişti, morardı. Belediye ile bu kadar dip dibeyken bize bu şekilde müdahale edilmesine anlam veremiyorum." - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Bornova, 3-sayfa, Zabıta, Hukuk, Yerel, Kavga, izmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de Zabıta ve Esnaf Arasında Kavga: Engelli Vatandaş Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

06:09 ABD’de bir uçak ile helikopter çarpışarak düştü ABD'de bir uçak ile helikopter çarpışarak düştü
01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 06:38:35. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Zabıta ve Esnaf Arasında Kavga: Engelli Vatandaş Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.