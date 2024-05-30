İzmir'deki Tarihi Kardiçalı Han Hırsızların Hedefi Oldu - Son Dakika
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İzmir'deki Tarihi Kardiçalı Han Hırsızların Hedefi Oldu

İzmir\'deki Tarihi Kardiçalı Han Hırsızların Hedefi Oldu

İzmir'de bulunan ve 1928 yılında yapılan tarihi Büyük Kardiçalı Han, hırsızların hedefi oldu. Boşaltılan hanın güvenliği için örülen duvarı kırarak içeri giren hırsızlar, binayı talan etti. Hanın içerisinde bulunan bazı eşyaların çalındığı tahmin edilirken, açık kalan delik sadece tahta bir kapı ile örtüldü. Tarihi Kardiçalı Han, İzmir'in ticaret simgesi olarak biliniyordu.

30.05.2024 09:41
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İzmir'de, 1928 yılında yapılan ve 1 milyar 130 milyon TL'ye satışa çıkarılan tarihi Büyük Kardiçalı Han'ı yine hırsızların hedefi oldu. Hırsızlar, boşaltılan hanın güvenliği için geçici süreyle örülen duvarı balyozlar yardımıyla kırarak içeri girip talan etti.

İzmir'in ilk, Türkiye'nin ikinci betonarme karkas yapısı olan ve 1928 yılında yapılan tarihi Büyük Kardiçalı Han'ı, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılmıştı. Hırsızların hedefi olan tarihi binaya ise geçici süreyle önlem amaçlı tuğlalardan duvar örülmüştü.

40 hissedarı bulunan ve 35 milyon dolar; yani yaklaşık güncel kur ile 1 milyar 130 milyon TL'den satışa çıkarılan han, yine hırsızların hedefi oldu. Kentin en işlek merkezinde bulunan ve derin çatlaklarıyla dikkat çeken tarihi yapıya gelen hırsızlar, balyozlar yardımıyla tuğlaları kırarak içeri girdi. Hanın içerisinde kalan bazı eşyalarında çalındığı tahmin edilirken, açık kalan delik ise kapatılmayarak sadece tahta bir kapı ile örtüldü. Hırsızlarca daha öncede talan edilen asırlık binaya, "tehlikelidir" yazısının da asıldığı görüldü.

Tarihi Kardiçalı Han'ı, boşaltılmadan önce 40'ın üzerinde iş yerine ev sahipliği yaparak kent ticaretinin asırlık simge yapısı olarak biliniyordu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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