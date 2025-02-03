İzmir'den Öğrencilere Beslenme Paketi Desteği - Son Dakika
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İzmir'den Öğrencilere Beslenme Paketi Desteği

İzmir\'den Öğrencilere Beslenme Paketi Desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencilerine beslenme paketi dağıtmaya başladı. Hijyenik ve sağlıklı gıdalardan oluşan paketler, uzman önerileriyle hazırlandı ve her gün yaklaşık 2 bin öğrenciye ulaştırılacak.

03.02.2025 10:15  Güncelleme: 10:17
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İzmir Büyükşehir Belediyesinin sosyal destek uygulamaları arasına beslenme paketi de eklendi. "Anne eli değmiş gibi olsun, yüzler gülsün" diyen Aşevleri Şube Müdürlüğü ekipleri, hijyenik şartlarda üretilen sağlıklı ve besin değeri yüksek gıdaları ilkokul öğrencilerine ulaştırmaya başladı. Her gün yaklaşık 2 bin kişilik beslenme paketi verilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Kentteki ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi bu kez ilkokul öğrencilerine beslenme paketi dağıtmaya başladı. İhtiyaç olduğu tespit edilen okullarda öğrenciler hizmetten yararlanıyor.

Okullarda 08.30-09.00 saatleri arasında dağıtılan beslenme paketlerinin içerikleri, İzmir Çocuk Meclisi üyelerinin tavsiyeleri ve uzman akademisyenlerin de bulunduğu kurulun önerileriyle oluşturuldu. Mevsimine uygun sebzelerle yapılmış besinlerin de yer aldığı beslenme paketi içerisinde mutlaka mevsim meyvesi ile ayran, süt gibi sağlıklı bir içecek bulunuyor. Ayrıca özel gereksinimi olan öğrencilerin eğitim aldığı 30 okula da günlük ortalama 2 bin 500 kişilik sıcak yemek hizmeti veriliyor.

"Ailelere önemli bir katkı oldu"

Hizmetten duyduğu memnuniyeti aktaran Veli Hamdiye Ötüken, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Ailelere önemli bir katkı oldu. Çok güzel bir hizmet. İnşallah devam eder. Bizim yaşadığımız yer ihtiyaçlı bir bölge. Benim gibi binlerce insan var. Güzel bir yardım oldu. Başkan'ımıza teşekkür ederiz" dedi.

"Anne eli değmiş hissiyatı vermek istiyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yeni bir projeyi hayata geçirdiğini aktaran İzmir Büyükşehir Belediyesi Aşevleri Şube Müdürlüğü'nde görevli gıda mühendisi Yasemin Akman, "Toplam 5 ilkokulda yeni projemizle ihtiyaç sahibi yaklaşık 2 bin öğrenciye sağlıklı ve dengeli beslenmeleri için hijyenik koşullarda üretmiş olduğumuz besin değeri yüksek gıda paketleri dağıtıyoruz. Çocuklara anne eli değmiş hissiyatı vermek, onların yüzlerinde gülümseme oluşturmak güzel. 5 okulda başladık, ihtiyaç sahibi okullar tespit edildikçe yetişmeye çalışacağız. Okullarımızın ve öğrencilerimizin buna ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Her çocuğun eğitim ve beslenme hakkı vardır. Bir çocuğun beslenmesi ne kadar iyi olursa, hayata karşı da o kadar dirençli ve verimli olabileceğini düşünüyoruz" dedi.

Yaklaşık 2 bin kişilik dağıtım yapılıyor

Hijyenik ve sağlıklı gıdaların İzmirli çocuklara ulaştırıldığını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevli gıda teknikeri Seren Yeşilova ise, "Projemiz 2025 yılında başlayan yeni bir proje. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak ilk defa gerçekleştiriyoruz. Şu an 5 farklı bölgemizde başladık. Okullara yaklaşık 2 bin kişilik kumanya veriyoruz. Ürünlerimiz günlük, hijyenik şekilde, beslenme programına uygun olarak hazırlanıyor. Çocuklarımıza sağlıklı beslenme programı oluşturmak adına başlattık bu çalışmayı" ifadelerini kullandı.

Hafta içi ortalama 15 bin kişilik sıcak yemek

Buca Sosyal Yaşam Kampüsü Yerleşkesi'nde haftanın yedi günü aralıksız olarak yemek, kumanya, kahvaltılık üretim hizmeti veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Aşevleri Şube Müdürlüğü, günlük ortalama 15 bin kişilik sıcak yemek, 2 bin 500 kişilik kumanyayı ihtiyaçlı kesime dağıtıyor. Ayrıca günlük 5 bine yakın taziye pidesi üretiliyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'den Öğrencilere Beslenme Paketi Desteği - Son Dakika

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