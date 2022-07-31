İzmir'de 36 saattir devam eden su kesintisi vatandaşa zor anlar yaşattı! Halk sokağa gelen tankerlerden bidonla su taşıdı - Son Dakika
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İzmir'de 36 saattir devam eden su kesintisi vatandaşa zor anlar yaşattı! Halk sokağa gelen tankerlerden bidonla su taşıdı

31.07.2022 13:50

İzmir'in Dikili ilçesinde boru hatlarında devam eden çalışma sebebiyle 36 saati aşkın süredir devam eden su kesintisi vatandaşı zor durumda bıraktı. Halk, kesintinin sürdüğü bölgeye gelen su tankerlerinden bidonlarla aldıkları suları evlerine taşıdı.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün atık su terfi hattının yenileme çalışmaları çerçevesinde tatil bölgesi olan İzmir Dikili'de 36 saatlik su kesintisi yaşanıyor.

ELLERİNDE BİDONLARLA SU TEMİN ETTİLER

Su sıkıntısı çeken vatandaşlar, ellerinde bidonlarla su tankerlerinden su temin etmeye çalıştı. Vatandaşlar mağdur olduklarını söylerken, suların dün gece saatlerinde kısa süreli geldiğini ancak sonra yeniden kesildiğini ifade etti.

Yaklaşık 36 saattir devam eden su kesintisine vatandaşlardan bidonlu çözüm

3 GÜNDÜR SU KESİNTİSİ YAŞANIYOR

Altınova'da bulunan hatta elektrikle ilgili sorun yaşandığı, suyun mahalle mahalle sırayla yeniden verilmeye başlanacağı, toplamda 3 gündür aralıklı su kesintilerinin yaşandığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Dikili, İzmir, su, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de 36 saattir devam eden su kesintisi vatandaşa zor anlar yaşattı! Halk sokağa gelen tankerlerden bidonla su taşıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 36 saattir devam eden su kesintisi vatandaşa zor anlar yaşattı! Halk sokağa gelen tankerlerden bidonla su taşıdı - Son Dakika
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