Su sıkıntısı çeken vatandaşlar, ellerinde bidonlarla su tankerlerinden su temin etmeye çalıştı. Vatandaşlar mağdur olduklarını söylerken, suların dün gece saatlerinde kısa süreli geldiğini ancak sonra yeniden kesildiğini ifade etti.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün atık su terfi hattının yenileme çalışmaları çerçevesinde tatil bölgesi olan İzmir Dikili 'de 36 saatlik su kesintisi yaşanıyor.

İZSU'dan tasarruf uyarısı: 'Barajlarımızda risk yok ama yine de su kullanımında tasarrufa dikkat edelim'

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › İzmir'de 36 saattir devam eden su kesintisi vatandaşa zor anlar yaşattı! Halk sokağa gelen tankerlerden bidonla su taşıdı - Son Dakika

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