İzmir'deki Şehit Pilot Albayların Ailelerine Şehadet Haberi Verildi - Son Dakika
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Yerel

İzmir'deki Şehit Pilot Albayların Ailelerine Şehadet Haberi Verildi

Kayseri'den kalkan bir eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Pilot Albay Uğur Yıldız ve Şehit Pilot Albay Gökhan Özen'in ailelerine acı haber ulaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka ve Çiğli Belediyesi ile AFAD ekipleri, taziye çadırları kurarak destek verdi. Şehitlerin cenazeleri ise Eskişehir ve İzmir'de defnedilecek.

04.06.2024 16:19
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Şehit Pilot Albay Uğur Yıldız ve Şehit Pilot Albay Gökhan Özen'in İzmir'deki ailesine şehadet haberi verildi.

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi bir eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Pilot Albay Uğur Yıldız ve Şehit Pilot Albay Gökhan Özen'in acı haberi, İzmir'deki evlerine ulaştı.

Yetkililer ve askeri erkan, Şehit Pilot Albay Uğur Yıldız'ın Çiğli ilçesi Ataşehir Mahallesi ve Şehit Pilot Albay Gökhan Özen'in ise Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi'nde bulunan evlerine gelerek acı haberleri ailelere verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka ve Çiğli Belediyesi ile AFAD ekipleri, iki sitede de taziye çadırı kurdu. Şehitlerin evlerine ve sitelere dev Türk Bayrakları asıldı.

Öte yandan şehitlerden Pilot Albat Uğur Yıldız'ın cenazesinin Eskişehir'de, Şehit Pilot Albay Gökhan Özen'in ise İzmir'de yarın defnedileceği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'deki Şehit Pilot Albayların Ailelerine Şehadet Haberi Verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'deki Şehit Pilot Albayların Ailelerine Şehadet Haberi Verildi - Son Dakika
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