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İzmir'e Kuvayı Milliye Meydanı

Bayraklı Belediyesi, İzmir'in en büyük kent meydanını Bayraklı'ya kazandırmak için hazırlıklarını tamamladı. Başkan Serdar Sandal, 17 bin metrekarelik alana kurulacak modern meydanın isminin Kuvayı Milliye olacağını açıkladı. Yeni meydan, Bayraklı'ya yakışacak bir milli mücadele simgesi olacak.

İzmir\'e Kuvayı Milliye Meydanı
04.01.2024 - 12:21,  Güncelleme: 12:38
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İzmir'in en büyük kent meydanını Bayraklı'ya kazandırmak için hazırlıklarını tamamlayan Bayraklı Belediyesi, resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından yapım aşamasına geçecek. Başkan Serdar Sandal, 17 bin metrekarelik alana kurulacak modern meydanın isminin Kuvayı Milliye olacağını söyledi.

Bayraklı Belediyesinin ocak ayı ilk meclisi, Belediye Başkanı Serdar Sandal öncülüğünde toplandı. Başkan Sandal, ilk kazması vurulan ve resmi prosedürlerin ardından yapım aşamasına geçilecek olan İzmir'in en büyük ve en modern kent meydanına Kuvayı Milliye isminin verileceğini söyledi. Önerge olarak meclis gündemine de getirilen isim verme konusu, CHP'nin yanı sıra; AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri tarafından da desteklendi ve karar oy birliği ile alındı. Bu sayede, Bayraklı'ya kazandırılacak yeni kent meydanının adı Kuvayı Milliye Meydanı oldu. MHP'li meclis üyesi Muhammet Şahin ve diğer meclis üyeleri, alınan bu karar için Başkan Serdar Sandal'a teşekkür etti.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "İzmir'in en büyük ve en modern kent meydanını Bayraklı'ya kazandırmak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İlk kazmayı vurduk, tüm hazırlıklar tamam, resmi prosedürlerin ardından yapım aşamasına da geçeceğiz. Önerilen pek çok isim olabilirdi; ancak bizim onur duyulacak bir milli mücadelemiz var. O yüzden meydanın adının Kuvayı Milliye olmasını çok istedik. Tüm siyasi partilerimiz de bu konuda hemfikir. Kuvayı Milliye Meydanı Bayraklı'ya çok yakışacak. Meydana ayrıca; Cumhuriyet Meydanı'ndaki atlı Atatürk heykelinin aynısını yerleştireceğiz. İzmir, Ankara ve Samsun olmak üzere Türkiye'de o heykelden sadece 3 tane var ve 4'üncüsü de Bayraklı'da olacak" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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