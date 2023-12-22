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İzmir'e Matematik ve Zeka Oyunları Parkı ve Livaneli Kütüphanesi - Son Dakika
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İzmir'e Matematik ve Zeka Oyunları Parkı ve Livaneli Kütüphanesi

Bayraklı Belediyesi, İzmir'in ilk ve Avrupa'nın en büyük Matematik ve Zeka Oyunları Parkı ile Livaneli Kütüphanesini Bayraklı'ya kazandırdı. Parkın açılışı, usta sanatçı Zülfü Livaneli'nin katılımıyla gerçekleştirilecek.

İzmir\'e Matematik ve Zeka Oyunları Parkı ve Livaneli Kütüphanesi
22.12.2023 - 12:31,  Güncelleme: 12:37
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Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İzmir'in ilk ve Avrupa'nın en büyük Matematik ve Zeka Oyunları Parkı ile Livaneli Kütüphanesi'ni Bayraklı'ya kazandırdı. 18 dönümlük alanda oluşturulan vizyon projesi 24 Aralık Pazar günü, Saat 14.00'te, usta sanatçı Zülfü Livaneli'nin katılımıyla açılacak. Başkan Serdar Sandal "Bayraklı'ya değer katan yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi.

AÇILIŞA ZÜLFÜ LİVANELİ DE KATILACAK

Yerel seçimlerden bu yana Bayraklı'ya onlarca modern park ve yeni yeşil alanlar kazandıran Bayraklı Belediyesi, İzmir'in ilk, Avrupa'nın en büyük Matematik ve Zeka Oyunları Parkı ile park içinde tasarladığı Livaneli Kütüphanesi'nin açılışını usta sanatçı Zülfü Livaneli'nin katılacağı törenle yapacak. 24 Aralık Pazar günü düzenlenecek açılış programı Mansuroğlu Mahallesi 273/8 sokakta (Eski Mürdüm Kafe) saat 14: 00'da başlayacak. Etkinlikler kapsamında; açılış öncesi Şubadap çocuklar için sahne alacak, açılış sonrası da ünlü sanatçılar Çağrı Sinci ve Adasu Akın da konser verecek.

18 BİN METREKARELİK DEV PARK

Mansuroğlu Mahallesi'nde 17 bin 915 metrekarelik alanda oluşturulan parkta, çocuklar eğlenirken öğrenme şansı yakalayacak. Bu kapsamda parka 26 adet zeka oyunları ekipmanı ve dijital oyun birimleri montajı yapıldı. Çeşitli türlerde ağaç, çalı ve çiçekler kullanılarak peyzaj düzenlemesi gerçekleştirildi. Parkın içinde çeşitli etkinlikler ve dinlenme amaçlı da kullanılabilecek amfi alanı oluşturuldu. Modern görünümü, yürüyüş yolları, yeşili, oyun grupları ve kafeteryasıyla 'Matematik ve Zeka Oyunları Parkı' yepyeni bir cazibe alanına dönüştürüldü. Parkın içinde ayrıca usta sanatçı Zülfü Livaneli'nin adını taşıyan bir de kütüphane oluşturuldu.

"BAYRAKLI'YA ÇOK YAKIŞTI"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal "Avrupa'nın en büyük, İzmir'in ilk Matematik ve Zeka Oyunları Parkı ile Livaneli Kütüphanemizi Bayraklımıza kazandırdık ve coşkulu bir törenle hizmete açacağız. Bu park, çocuklarımızın zihinsel gelişimine pozitif katkı sunacak. Parkımızda keyifli zaman geçirecekleri oyunlarla birlikte, öğrenme süreçlerini de destekleyeceğiz. Livaneli Kütüphanesi de ilçemize değer katacak. Her şey geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimiz için. Onların hayal ettiği Bayraklı'yı yarınlara hazırlıyoruz. Tüm ilçe sakinlerimizi açılışa bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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