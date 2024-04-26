İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu Yeni Dönem İçin Yol Haritasını Belirledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu Yeni Dönem İçin Yol Haritasını Belirledi

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu Yeni Dönem İçin Yol Haritasını Belirledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu toplantısında yeni dönemin yol haritası belirlendi. Başkan Tugay, İzmir'in kalkınması için çalışacaklarını belirtti.

26.04.2024 10:41  Güncelleme: 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulunun 126'ncı buluşmasına ev sahipliği yaptı. Kentin gelişimi için yeni dönemin yol haritasının belirlendiği toplantıda Başkan Tugay, "İzmir'in kalkınması için çalışacağız" dedi.

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (İEKKK), İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın ev sahipliğinde 126'ncı toplantısını Tarihi Havagazı Fabrikasında yaptı. İEKKK Başkanı Mehmet Ali Kasalı yönetiminde yapılan toplantıda, yeni dönemin yol haritası oluşturuldu. Kronik hale gelen kimi sorunlara karşı çözüm yollarının da konuşulduğu toplantıda, kurulun daha etkili çalışması ve proje üretmesi gündeme geldi. Toplantıda yeni döneme dair önerilerini paylaşan kurul üyeleri, Başkan Tugay'a da görevinde başarılar diledi.

Kurulun 2009 yılından bu yana toplandığını belirten ve yapılan çalışmaların devam etmesinin önemine değinen Başkan Tugay, "İzmir'in potansiyelinin tam değerlendirilemediğine dair çok eleştiri var. Bunu aşmamız gerekiyor. Seçim çalışması sırasında yerel kalkınma çalışması yapılabileceğini, bu yerelliğin İzmir sınırları dışına da taşarak, bölgesel bir çalışma şeklinde yapılabileceğini söylemeye çalıştım. İşi düşünmek, niyet etmek güzel; ama o düşünceyi harekete geçirmek, belli hedefler koyarak zamanında bu hedeflere ulaşma konusunda da iradeye ihtiyaç var. Biraz farklı bir dönem olacağını umuyorum. Eğer katılırsanız, inanırsanız, sahip olduğunuz o potansiyel ve deneyimle bu süreci doğru yönetirsek, sanıyorum hem bizler hem de İzmirliler için keyif verici, somut ve verimli sonuçları olan bir süreci yaşayabiliriz" dedi.

"Herkese kapımız açık olmalı"

Yeni bir başlangıç olmasını istediğini aktaran Başkan Tugay, şunları söyledi:

"Sizlerin de özgür düşünmesini, farklı bakmasını istiyorum. Herkese kapımız açık olmalı. İzmir'in kalkınması için çalışacağız. Ege Bölgesindeki iller başta olmak üzere koordinasyon kurabileceğimiz her kent ve kurumla iş birliği yapacağız. Şimdiden pek çok girişimimiz var. Hepsi İzmir'i öncü kent olarak görüyor. Bu süreci doğru yönetirsek, düşündüğümüzün ötesinde bir sonuca ulaşabiliriz. Sloganım 'Birbiri ile yarışan değil, birbirine destek olan kentler.' Bu yaklaşımı doğru buluyorum. Birbirini engelleyen, önünde set olan değil, aynı alanda bir yarış içerisine giren değil, birbirini tamamlayan şehirler olabiliriz. Bu şehre belediye başkanı olmak, şu ana kadar yaşamımda hissettiğim en büyük onur. Bu fırsatı veren herkese teşekkür ediyorum."

Mehmet Ali Kasalı da, İEKKK'nın Türkiye'nin hiç bir yerinde olmayan bir kurul olduğunu ifade ederek, "İzmir'e yakışan, İzmir'in demokrasi anlayışı ile bütünleşen bir kurul. Bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Burada 15 yılın biriktirdikleri ile yol almalıyız. Artık bu platformu üretken, proje yapabilen, ortaya koyduğu fikirleri takip eden bir yapıya dönüştürmemiz gerekiyor. Birlikte çalışmanın kültürünü burada oluşturmamız gerekiyor. Bu büyük bir fırsat ve imkan" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Cemil Tugay, İzmir, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu Yeni Dönem İçin Yol Haritasını Belirledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:56 AK Parti, kendini yere atıp debelenen meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması başlattı AK Parti, kendini yere atıp debelenen meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması başlattı
10:33 Maçı kaybeden İsrail takımından Ergin Ataman’a tehdit: Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin Maçı kaybeden İsrail takımından Ergin Ataman'a tehdit: Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin
10:10 Bakan Şimşek kamuda tasarruf için tarih verdi Bakan Şimşek kamuda tasarruf için tarih verdi
09:05 Eski Patiswiss CEO’su Tunaoğlu’yla ilgili yeni iddia Çalışanlarına mobbing yapıp, azarlamış Eski Patiswiss CEO'su Tunaoğlu'yla ilgili yeni iddia! Çalışanlarına mobbing yapıp, azarlamış
08:29 70 kişiyle başlayan Filistin’e destek protestoları dalga dalga tüm ABD’ye yayıldı: En az 570 gözaltı 70 kişiyle başlayan Filistin'e destek protestoları dalga dalga tüm ABD'ye yayıldı: En az 570 gözaltı
10:33 Survivor All Star’da Nefise’nin sırtına kırık seramik düştü Survivor All Star'da Nefise'nin sırtına kırık seramik düştü
10:28 Bebeği ilk defa görmeye başlayan anne trafik kazasında hayatını kaybetti Bebeği ilk defa görmeye başlayan anne trafik kazasında hayatını kaybetti
10:02 Venezuela’da firar girişimi: Mahkumların kazdıkları tünel polis merkezine açıldı Venezuela'da firar girişimi: Mahkumların kazdıkları tünel polis merkezine açıldı
09:54 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin Avrudan elediği takımı da satın alıyor Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Avrudan elediği takımı da satın alıyor
09:42 4. kattan atılarak öldürülen kadınla ilgili kan donduran detay 4. kattan atılarak öldürülen kadınla ilgili kan donduran detay
09:29 Devlet hastanesinde görevli kadınların eve davet ettiği adam şoku yaşadı Devlet hastanesinde görevli kadınların eve davet ettiği adam şoku yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 11:07:51. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu Yeni Dönem İçin Yol Haritasını Belirledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement