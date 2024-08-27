İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Ulaşım Önlemleri - Son Dakika
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İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Ulaşım Önlemleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 93. İzmir Enternasyonal Fuarı için toplu ulaşımda sefer sıklığını artırarak ziyaretçilerin fuara kolay ulaşımını sağlayacak. ESHOT, Metro, Tramvay ve İZDENİZ'de sefer sayıları artırılırken, son sefer saatleri de uzatıldı.

27.08.2024 10:24
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark'ta 30 Ağustos- 9 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 93'üncü İzmir Enternasyonal Fuarı için toplu ulaşımda sefer sıklığını artıracak. Tüm ulaşım modlarında son sefer saatleri de uzatılacak.

İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) 93'üncüsü, 30 Ağustos-9 Eylül tarihleri arasında, Kültürpark'ta, 'teknoloji' temasıyla düzenlenecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu ulaşım kuruluşları ESHOT, Metro, Tramvay ve İZDENİZ'de, ziyaretçilerin fuara hızlı ve kolay ulaşımının yanı sıra gece saatlerinde çıkışlar için önlemler alındı. Tüm modlarda sefer sayıları artırıldı, son sefer saatleri de uzatıldı.

ESHOT'ta 93 hatta 452 ek sefer

ESHOT Genel Müdürlüğü, Konak Bahribaba Aktarma Merkezi ile Metro, Tramvay ve İZBAN bağlantılı aktarma merkezlerinden hareket eden 93 yoğun hattı günlük toplam 452 ek seferle güçlendirdi. Araçların son sefer saatleri, 01.00 ile 02.05 arasında değişen saatlere uzatıldı. Ayrıca 24.00-06.00 saatleri arasında çalışan Baykuş hatları da (910 Gaziemir-Konak, 920 Çiğli-Konak, 930 Bornova-Konak, 940 Buca-Konak, 950 Balçova-Konak) hizmet vermeye devam edecek. Çankaya, Montrö, Lozan ve Basmane gibi fuar çevresindeki önemli noktalarda koordinasyon için motorize ekipler görevlendirildi. Belirlenen hatlara ve sefer saatlerine ilişkin ayrıntılı bilgiye; www.eshot.gov.tr'den, ESHOT mobil uygulamasından ve kurumsal sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.

Metro ve Tramvay 7,5 dakikada bir

İzmir Metrosu ile Konak Tramvayı da İEF süresince seferlerini bir saat uzatacak. Bu hatlarda son seferler 01.20'de yapılacak. Mevcut tarifeye ek olarak yapılan düzenleme sonucunda, fuar boyunca İzmir Metrosu'nda 20.00-01.20 saatleri arasında 7,5 dakikada bir sefer yapılacak. Konak Tramvayı'nda ise hafta içi 14.00 - 01.00; hafta sonu 15.30 - 01.00 saatleri arasında 6 dakikada bir sefer gerçekleştirilecek. 01.00 - 01.20 saatleri arasında ise 10 dakika arayla günün son iki seferi yapılacak. Karşıyaka ve Çiğli tramvay hatlarında da İEF'e özel önlemler alındı. Karşıyaka Tramvayı'nda seferler, fuar boyunca 02.20'ye kadar devam edecek. Ayrıntılı bilgiye www.izmirmetro.com.tr'den ve kurumsal sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.

İZDENİZ'de son sefer 02.05'te

Deniz ulaşımında da fuar süresince ulaşımı kolaylaştıracak önlemler alındı. 30 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında Karşıyaka-Alsancak-Karşıyaka hattında, hafta içi saat 21.20, hafta sonu ise 21.35'ten itibaren 8 ek sefer yapılacak. Alsancak'tan son gemi 02.05'te kalkacak. Ayrıntılı sefer tarifesine www.izdeniz.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Tam giriş 20 TL, öğrenci ise 7,5 TL

93'üncü İEF 11 gün sürecek. Fuar kapıları 16.00'da açılacak. Etkinlikler 23.00'te sona erecek. Fuarın giriş ücretleri; tam 20 TL, öğrenci 7,5 TL olarak belirlendi. Organizasyonun ana sponsoru Folkart olacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Ulaşım Önlemleri - Son Dakika

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