İzmir Esnafı ile Yerel Yönetim Arasında Yapıcı Diyalog

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret ederek kent esnafının sorunlarını ve beklentilerini dinledi. Çok sayıda oda başkanının hazır bulunduğu toplantıda, esnaf kesiminin yaşadığı zorluklar ve çözüm arayışları gündeme taşındı.

Ziyarette söz alan oda başkanları, kendi meslek gruplarının gündemindeki sorunları ve haklı isteklerini dile getirdi. Artan maliyetler, yüksek vergi yükü, kayıt dışı ve korsan faaliyetler ile sektörel düzenlemelerde yaşanan sıkıntılar tek tek ifade edildi.

Başkan Tugay, aktarılan tüm sorunları not alarak çözüm için birlikte çalışmanın önemine dikkat çekti. Toplantıda söz alan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, diğer oda başkanlarından farklı olarak herhangi bir talepte bulunmadı. Bunun yerine konuşmasına teşekkür ederek başlayarak şunları söyledi: "Öncelikle Yalçın Başkanım'a teşekkür ediyorum. Böyle bir diyalog ortamı sağladığınız için. Her zaman bizim odalarımızda bir abi, bir babalık şefkati gösteriyorsunuz. Bunun için ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cemil Tugay Başkanımıza da teşekkür etmek istiyorum. Esnafımız çok zorlu bir dönemden geçiyor. Sizler de çok zor bir sürecin içerisindesiniz. Buna rağmen esnafın sesine kulak veriyor, sorunların çözümünde kolaylık sağlıyorsunuz. Bu ortam, Ankara'daki toplantılarda ve Türkiye Şoförler Federasyonu'nda da örnek gösteriliyor. İzmir Esnaf Birliği ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki iş birliği Türkiye'ye örnek oluyor."

Araç yaşı düzenlemesi esnafa nefes aldırdı

Başkan Erkan Özkan konuşmasında taksici esnafının en büyük sıkıntılarından biri olan araç yaş sınırının 9 yıldan 12 yıla çıkarılması kararının önemine de dikkat çekerek, "ÖTV yüksekliği ve ekonomik şartlar nedeniyle esnafımız yıllardır araç değiştiremiyor, İzmirli'ye daha konforlu hizmet sunamıyordu. Ancak sizin ve Esnaf Birliği'nin desteğiyle bu yaş sınırının 12 yıla çıkarılması, esnafımıza üç yıllık nefes aldırdı. Bunun için şahsım ve esnafım adına teşekkür ediyorum." dedi.

Su ve hijyen talebi

Son olarak hijyen ve altyapı sorunlarını gündeme getiren Erkan Özkan, İzmir'de 350'ye yakın taksi durağı bulunduğunu hatırlatarak şöyle devam etti: "Taksi duraklarımızın birçoğunda su aboneliği alınamıyor. Hijyen açısından bu büyük bir sorun. Fiziki olarak uygun olan duraklara su aboneliği verilmesi ve tuvalet ihtiyacının da karşılanması gerektiğini düşünüyoruz. İstanbul ve Ankara'daki gibi fiziki imkanları uygun olan duraklarımızın bu kriterlere göre değerlendirilmesini talep ediyoruz."

Esnaf ile yerel yönetim arasında güçlü iş birliği

Toplantı, İzmir'de esnaf temsilcileri ile yerel yönetim arasında kurulan yapıcı diyalogun yeni bir göstergesi oldu. Başkan Tugay'ın tüm sorunları konuşanlar tek tek not alması, çözüm için kararlılık göstermesi ve esnafın yanında olduğunun altını çizmesi, buluşmanın samimi bir atmosferde geçmesini sağladı. - İZMİR