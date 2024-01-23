İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Uğur Mumcu\'yu Anma Açıklaması Yaptı

İzmir Gazeteciler Cemiyeti, 31. ölüm yıl dönümünde Uğur Mumcu'yu yazılı açıklama ile andı. Açıklamada "Hukukun üstün olduğu, laik, demokratik, bağımsız bir Türkiye için; Uğur Mumcu ve bu uğurda can veren tüm aydınlarımızın mücadelesini bıraktıkları yerden sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz" denildi.

Aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 24 Ocak 1993'te hayatını kaybeden Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu suikastinde gerçeklerin hala ortaya çıkarılmadığını belirten İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi bugün yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Uğur Mumcu, Türk basınının en cesur kalemlerinden biriydi. Bugün Uğur Mumcu'nun işaret ettiği tehlikelerin, savunduğu düşüncelerin ne kadar doğru olduğunu çok daha iyi anlıyoruz. Ne yazık ki aradan geçen 31 yılda suikastın planlayıcıları, azmettiricileri ve bombayı koyanlar hala belirlenmedi. Tıpkı Uğur Mumcu gibi faili meçhul cinayetlere kurban verdiğimiz onlarca aydınımızın katilleri de aramızda dolaşıyor. Bu, demokrasimizin, hukuk sistemimizin en büyük ayıbıdır.

Hukukun üstün olduğu, laik, demokratik, bağımsız bir Türkiye için; Uğur Mumcu ve bu uğurda can veren tüm aydınlarımızın mücadelesini bıraktıkları yerden sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. Onların aydın fikirleri ve inandıkları değerler, aklımızda ve yüreğimizde her zaman var olacak. Bu duygularla gerçek bir yurtsever, demokrat ve halkı için çalışan cesur bir gazeteci olan Uğur Mumcu'yu minnet ve özlemle bir kez daha anıyor, tüm basın şehitlerinin önünde saygıyla eğiliyoruz."