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İzmir genelinde 2021 yılında 86 bin 722 konut satıldı - Son Dakika

İzmir genelinde 2021 yılında 86 bin 722 konut satıldı

17.01.2022 10:29
İzmir genelinde 2021 yılında 86 bin 722 konut satıldı

İzmir'de konut satışları 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,2 oranında azalışla 86 bin 722 olarak gerçekleşti.

İzmir'de konut satışları 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,2 oranında azalışla 86 bin 722 olarak gerçekleşti. İstanbul'u 144 bin 104 konut satışı ve yüzde 9,7 pay ile Ankara, 86 bin 722 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, İzmir'de konut satışları 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,2 oranında azalışla 86 bin 722 olarak gerçekleşti. Konut satışlarında İstanbul 276 bin 223 konut satışı ve yüzde 18,5 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 144 bin 104 konut satışı ve yüzde 9,7 pay ile Ankara, 86 bin 722 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 267 konut ile Hakkari, 377 konut ile Ardahan ve 871 konut ile Bayburt oldu.

İzmir'de aralık ayında 13 bin 386 konut satıldı

İzmir genelinde konut satışları aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 131,0 oranında artarak 13 bin 386 oldu. Konut satışlarında İstanbul 39 bin 26 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 21 bin 481 konut satışı ve yüzde 9,5 pay ile Ankara, 13 bin 386 konut satışı ve yüzde 5,9 pay ile İzmir izledi. Konut satışlarının en az olduğu il 44 konut ile Hakkari oldu.

İzmir'de 3 bin 666 konut ilk defa satıldı

İzmir'de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %104,9 oranında artarak 3 bin 666 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 27,4 oldu.

İlk el konut satışları ocak-aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,7 oranında azalarak 23 bin 216 olarak gerçekleşti. 2021 yılında toplam konut satışları içinde ilk el satışların payı yüzde 26,8 olarak gerçekleşti.

İzmir'de 9 bin 720 konut el değiştirdi

İzmir'de ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 142,7 oranında artarak 9 bin 720 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 72,6 oldu.

İkinci el konut satışları ocak-aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 oranında azalarak 63 bin 506 olarak gerçekleşti. 2021 yılında İzmir'de toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 73,2 olarak gerçekleşti.

İzmir'de ipotekli konut satışları 3 bin 14 olarak gerçekleşti

İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 191,2 oranında artarak 3 bin 14 oldu. Aralık ayında satışı yapılan konutların yüzde 22,5'i ipotekli satış olarak gerçekleşti. İpotekli satışların yüzde 22,7'sini ilk satış, yüzde 77,3'ünü ise ikinci el satışlar oluşturdu.

Ocak-aralık döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51,9 azalışla 19 bin 570 oldu. 2021 yılında toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 22,6 olarak gerçekleşti.

Konut satışlarında Buca birinci

Nüfusu 150 bin üzeri ve konut satış sayısı yüksek olan ilçelerde, İzmir'de 2021 yılı aralık ayında en fazla konut satışı Buca'da gerçekleşti. 2021 Aralık ayında Buca'da bin 547 konut satılırken, Buca'yı bin 378 konut satışı ile Karşıyaka, bin 57 konut satışı ile Menemen, bin 42 konut satışı ile Karabağlar, 998 konut satışı ile Torbalı, 944 konut satışı ile Çiğli, 931 konut satışı ile Konak, 886 konut satışı ile Bornova ve 554 konut satışı ile Bayraklı takip etti. - İZMİR

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İstanbul, Aralık, İzmir, konut, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İzmir genelinde 2021 yılında 86 bin 722 konut satıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir genelinde 2021 yılında 86 bin 722 konut satıldı - Son Dakika
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