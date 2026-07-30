İzmir\'in Dikili ilçesinde çıkan yangına müdahale sürüyor

(İZMİR) - İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi mevkisinde çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ardından bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile gönüllü arama kurtarma kuruluşları sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak ve alevlerin yayılmasını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

İZAKUT Başkanı Yüksel Yıldız, İZAKUT ekiplerinin Orman Genel Müdürlüğü ve İzmir İtfaiyesi ile birlikte sahada görev yaptığını belirtti. Yangının Akvaryum Koyu'nun üst kısmındaki bölgede meydan geldiğini ifade eden Yıldız, "İZAKUT olarak Orman ekipleri ve İzmir İtfaiyesi ile birlikte sahadayız. Bölgede rüzgar nedeniyle ekipler zorlanıyor. İZAKUT, Orman Genel Müdürlüğü ve İzmir İtfaiyesi ekipleri sahada çalışıyor" dedi.