İzmir\'in ilk Millet Bahçesi Bergama\'da açıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen İzmir'in ilk Millet Bahçesi, Bergama ilçesinde düzenlenen törenle hizmete girdi. 63 bin metrekarelik alan üzerine kurulan sosyal yaşam merkezi, açılışın ardından Bergama Belediyesi'ne devredildi.

Bergama Millet Bahçesi'nin açılış törenine; AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı ve Yaşar Kırkpınar, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, eski belediye başkanları Raşit Ürper ve Hakan Koştu, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Bergama Kaymakamı Avni Oral, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Şehrin merkezine yeşil bir mühür"

Törende konuşan AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, projenin 40 yıllık bir hayalin sonucu olduğunu ifade ederek, "52 bin metrekarelik alanda, eski stadyum ile Çamlı Park'ı birleştirerek şehrin merkezine 'yeşil bir mühür' vurduk. Güncel yatırım bedeli 1 milyar TL olan bu proje, sadece bir peyzaj düzenlemesi değildir. Şehrin otopark sorununu çözmek adına yerin altına 10 bin metrekarelik kapalı alana sahip 300 araçlık bir otopark inşa edilmiştir. Ayrıca Millet Kıraathanesi, kütüphane ve sosyal donatılarıyla burası tam teşekküllü bir yaşam merkezi haline gelmiştir" dedi.

İnan ayrıca, Bergama'nın çöp sorununa da değinerek ilçenin çöp dağlarıyla değil, yeşil alanlarla anılması gerektiğini vurguladı.

İnciraltı'na dev yeşil alan müjdesi

İzmir geneline yapılacak yatırımlardan bahseden AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İnciraltı mevkisindeki 5 milyon metrekarelik alanın 2 milyon metrekaresinin yeşil alan olarak planlandığını duyurdu. Kaya, İzmir merkezine Bergama'daki alanın yaklaşık 50 katı büyüklüğünde bir Millet Bahçesi kazandırılacağını açıkladı.

"Çevre bir süs değil, sorumluluktur"

Hizmet siyasetine vurgu yapan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, "Bizim şehir anlayışımızda yeşil alan bir lütuf değil, bir haktır. Belediyecilik anlayışımızda çevre bir süs değil, bir sorumluluktur" ifadelerini kullanırken; Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik ise alanın 110 bin Bergamalının ortak malı olduğunu belirterek, "Ayrıştıran değil birleştiren bir anlayışla; çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras daha yeşil ve huzurlu bir Bergama olacaktır" şeklinde konuştu.

TOKİ'den İzmir'e 175,5 milyar liralık yatırım

TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, kurumun bölgedeki faaliyetlerine ilişkin teknik verileri paylaştı. Sungur, "TOKİ olarak, güncel rakamlarla bölgeye yaklaşık 175,5 milyar liralık dev bir yatırım gerçekleştirdik. İzmir genelinde toplamda 29 bin 333 konutu, Bergama'da ise 996'sının inşası devam eden toplam bin 270 konutu halkımızın hizmetine sunduk" dedi.

Tören, protokol üyelerinin kurdele kesimi ve Millet Bahçesi'nin gezilmesiyle sona erdi. - İZMİR