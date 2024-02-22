İzmir\'in Sosyal Girişimcilik Ekosistemi İçin İş Birliği Protokolü Uzatıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Yaşar Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen "İzmir'in Sosyal Girişimcilik Ekosisteminin Güçlendirilmesi Alanında Düzenlenen İş Birliği Protokolü" 4 yıl süre ile uzatıldı. Sosyal girişimcileri desteklemek amacıyla başlatılan programının devamını ve kapsamının genişletilmesini içeren iş birliği protokolünü, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller imzaladı.
Yaşar Üniversitesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, sosyal girişimcileri desteklemek amacıyla geçen yıl iki kurum arasında imzaladığı "İzmir Sosyal Girişimcilik Programı" uzatıldı. Kentteki sosyal girişimcilik ekosisteminin tanımlanması, sosyal girişimcilerin desteklenmesi, geliştirilmesi, dinamik ağlar kurulması için başlatılan programın 4 yıl süre ile uzatılması ve kapsamının genişletilmesini içeren "İzmir'in Sosyal Girişimcilik Ekosisteminin Güçlendirilmesi Alanında Düzenlenen İş Birliği Protokolü"nü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ile Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller imzaladı.
İmza töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentteki girişimcileri bir araya getirmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek bu projeye çok kıymet verdiklerini belirtti. Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile kentte sosyal girişimcilik alanında bu hareketi başlatmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
EYLEM PLANI OLUŞTURULACAK
Protokol kapsamında üniversitenin akademi alanına giren ve belediyenin kent çalışmaları sırasında ihtiyaç duyduğu konularda kamu yararına yönelik birlikte çalışma yürütülecek. İzmir'in tüm (kurum içi, sosyal, kamu, teknoloji, ticari, sanal) girişimcilik ekosistemini geliştirmek, girişimciliğe ilişkin farkındalığı ve yetkinliği artırmak, İzmir'in sorunlarına girişimciler ile birlikte sürdürülebilir çözümler geliştirmek amacıyla üniversite ve belediye iş birliği ile faaliyetler planlanacak. Program doğrultusunda saha çalışmaları, anket ve istatistiksel değerlendirmeler, odak grup görüşmeleri, yüz yüze ve çevrimiçi eğitimler, iş birliği buluşmaları ve kuluçka programı sürecek. Alanda faaliyet gösteren kurumların, sosyal girişimcilerin, destekleyici paydaşların yer aldığı ekosistemin ve üstlendikleri rollerin haritalandırılması, mevcut durum ve ihtiyaç analizi çalışmaları devam edecek. Tüm bu çalışmaların sonunda yerel yönetimler ölçeğinde Türkiye'de ilk olarak bir eylem planının oluşturulması planlanıyor.
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