İzmir itfaiyesi kayalıklardan düşen kişiyi kurtardı - Son Dakika
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İzmir itfaiyesi kayalıklardan düşen kişiyi kurtardı

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İzmir'in Çeşme ilçesinde balık tutmak için Sakızlı Koyu'na giden ve kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 112 sağlık personeli ve polis ekiplerinin de yardımıyla hastanede tedaviye alınan 64 yaşındaki Mahmut Yiğit'in kalçasında kırık olduğu belirlendi.

10.09.2024 21:06  Güncelleme: 21:08
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İzmir itfaiyesi kayalıklardan düşen kişiyi kurtardı

İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinde balık tutmak için Sakızlı Koyu'na giden ve kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 112 sağlık personeli ve polis ekiplerinin de yardımıyla hastanede tedaviye alınan 64 yaşındaki Mahmut Yiğit'in kalçasında kırık olduğu belirlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Çeşme'de de bir yurttaşın imdadına yetişti. Cumhuriyet Mahallesi Sakızlı Koyu civarında balık tutmak isteyen 64 yaşındaki Mahmut Yiğit, kayalıklarda yürüdüğü esnada, ayağı kayıp düştü. Yaklaşık 5 metre aşağı düşerek belinden ve kalçasından yaralanan Yiğit'in bilgisi 112 acil çağrı merkezine ulaştı. Olay yerine gelen sağlık personeli, Yiğit'in kayalıklardan çıkarılması için İzmir İtfaiyesi'nden destek istedi. Çeşme İtfaiye Grubu yangın ve arama kurtarma ekibinden çavuş Aykut Yavuz Ay, itfaiye erleri Hakan Ertanzan ve Sezer Doğukan Doğan ile şoför Emrah Demirci, titiz bir çalışmayla kazazedeyi kayalıklardan çıkardı.

Mahmut Yiğit, travma sedyesine alınarak 112 sağlık personeli ve polis ekiplerinin de yardımıyla Çeşme Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sağ kalçasında kırık bulunduğu belirlenen Yiğit tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir itfaiyesi kayalıklardan düşen kişiyi kurtardı - Son Dakika

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