Terör propagandasına İzmir jandarmasından operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika
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Yerel

Terör propagandasına İzmir jandarmasından operasyon: 6 gözaltı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları tespit edilen 10 şüpheliye yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, 6 şüpheli gözaltına aldı. Operasyon kapsamında il dışında olduğu belirlenen 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

05.06.2024 11:23
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Terör propagandasına İzmir jandarmasından operasyon: 6 gözaltı

İZMİR - Sosyal medya hesaplarında terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları tespit edilen 10 şüpheliye yönelik İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri PKK/KCK-YPG/PYD'nin propagandasını sosyal medya hesaplarında yaptığını belirlediği 10 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışma yürüttü. Belirlenen adreslere, bu sabah saatlerinde eş zamanlı olarak il genelinde gerçekleştirilen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. İl dışında olduğu tespit edilen 4 şüpheliyi yakalamaya yönelik araştırmaların sürdüğü de kaydedildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İl jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: İHA

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