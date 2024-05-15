İzmir Karaburun\'da Art Arda Depremler Meydana Geldi

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(İZMİR) - İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında Ege Denizi merkezli art arda 4,5 ve 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir Valisi Süleyman Elban, "Bölgede tarama çalışmaları devam etmekte olup tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir." açıklamasında bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karaburun açıklarında saat 04.56 ve 04.57'de 3,7 ve 4,5 büyüklüklerinde deprem meydana geldi.

İzmir Valisi Süleyman Elban sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremlerin ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi. Elban, "Ege Denizi merkezli ilimiz Karaburun ilçesinde hissedilen 4,5 ve 3,7 şiddetindeki deprem dolayısıyla Valiliğimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Bölgede tarama çalışmaları devam etmekte olup tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Rabbim, milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.