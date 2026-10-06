İzmir Karşıyaka'da operasyonda 30 gram kokain ve 139 bin TL ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir Karşıyaka'da operasyonda 30 gram kokain ve 139 bin TL ele geçirildi

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İzmir Karşıyaka\'da operasyonda 30 gram kokain ve 139 bin TL ele geçirildi
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İzmir Karşıyaka'da jandarma, 1 Ekim'de bir adrese operasyon düzenledi. Şüphelinin işyeri, aracı ve ikametinde yapılan aramada 30 gram kokain, 19 gram kubar esrar, 17 sentetik hap, ruhsatsız av tüfeği ve 139 bin TL ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

(İZMİR) - İzmir'de Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda muhtelif miktarda uyuşturucu madde, ruhsatsız av tüfeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde ticareti ile kullanımının engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Karşıyaka ilçesi Tersane Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın koordinesinde; Narkotik, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Karşıyaka İlçe Jandarma personeli tarafından 1 Ekim tarihinde Ş.D. isimli şahsın işyeri, aracı ve ikametinde arama yapıldı.

Aramalarda; 30 gram kokain, 19 gram kubar esrar, 17 adet sentetik hap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu içme aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 139 bin TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Ş.D.'nin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: İzmir Karşıyaka'da operasyonda 30 gram kokain ve 139 bin TL ele geçirildi - Son Dakika
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