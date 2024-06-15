İzmir Kemeraltı Çarşısı'nda Kurban Bayramı öncesi alışveriş telaşı - Son Dakika
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İzmir Kemeraltı Çarşısı'nda Kurban Bayramı öncesi alışveriş telaşı

İzmir'in Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda Kurban Bayramı öncesi alışveriş telaşı yaşanıyor. Vatandaşlar fiyatların pahalılığından yakınırken, esnaf da çarşının diğer alışveriş mekanlarına göre uygun olduğunu söyledi. Bayram hareketliliği çarşıda 1 hafta önceden başladı ve her talebe cevap veren çarşı, vatandaşların uğrak yeri oldu. Esnaf, fiyatların uygun olması sebebiyle talep gördüklerini belirtti. Ancak giyimde talep azaldı ve esnaf pazarlık imkanının olduğunu söyledi.

15.06.2024 13:44
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İzmir'in Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda Kurban Bayramı öncesi alışveriş telaşı yaşanıyor. Vatandaşlar fiyatların pahalılığından yakınırken, esnaf da çarşının diğer alışveriş mekanlarına göre uygun olduğunu söyledi.

Kurban Bayramına 1 gün kala tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de bayram öncesi hareketliliği yaşanıyor. UNESCO tarafından 'Dünya Geçici Miras Listesine' dahil edilen tarihi Kemeraltı Çarşı'sı, Arefe gününde sabah saatlerinden akşama kadar bayram alışverişi yapan vatandaşların uğrak yeri oluyor. Bakırcılardan bıçakçılara, kıyafetten ayakkabıya, hediyeliklerden bayramlık ikramlara kadar her çeşit esnafın bulunduğu çarşı, hemen her talebe cevap veriyor.

"Fiyatlar uygun, talep görüyoruz"

Bayram hareketliliğinin yaklaşık 1 hafta önceden başladığını ifade eden Kemeraltı esnaflarından takıcı Burak Konuklar, pazarda hareketliliğin güzel olduğunu, fiyatların da uygun olması sebebiyle talep gördüklerini ve her vatandaşın cebine göre ürünler sunduklarını aktardı.

"Kurban Bayramı'na göre satışlarımız düşük"

Şekerci esnafı Serdar Karagüzel de şunları söyledi:

"Özellikle sıcakların olması ve zincir marketlerin de çarşıya nazaran serin olması, Kemeraltı Çarşısı'nın sakin olmasına sebep oluyor. Kurban Bayramı olduğu için satışlarımız Ramazan Bayramı'na göre düşük. Geçtiğimiz yıllarda kiloyla sattığımız ürünleri şimdi gram olarak satıyoruz."

Giyimde talep azaldı

Kurban Bayramı dolayısıyla ayakkabılara çok talep olmadığını belirten esnaf Sedat Kantar ise "Eski bayramlar yok. Bağırarak iş yapıyoruz. 500 TL'lik ayakkabıyı 300 TL'ye satıyoruz. Fiyatlarımız uygun" şeklinde konuştu.

"Burada pazarlık şansımız var"

Bayram alışverişi için çarşıya gelen Kadir Arasin, "Burada 2 bin TL harcadım. Çocuklarıma da 3 bin TL'lik alışveriş yaptım. Toplamda 7 bin TL civarında alışveriş yaptık. Fiyatlar geçen seneye göre yüksek ama yapacak bir şey yok. Burada pazarlık şansımız var. Bu da bizi mutlu ediyor. Diğer alışveriş merkezlerinde bu imkan yok" cümlelerini aktardı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir Kemeraltı Çarşısı'nda Kurban Bayramı öncesi alışveriş telaşı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Kemeraltı Çarşısı'nda Kurban Bayramı öncesi alışveriş telaşı - Son Dakika
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