İzmir Kınık\'ta çiftçiler artan maliyetler ve düşük fiyatlar nedeniyle üretimden uzaklaştı

Haber: Osman BEKAR

(İZMİR) - İzmir Kınık'ta çiftçiler, artan girdi maliyetleri ve düşük ürün fiyatları nedeniyle üretimde zorlandıklarını belirterek tepki gösterdi. İktidarı eleştiren çiftçi, "Tarım politikası tamamen Türkiye'de tarımı bitirmek üzere kurulmuş bir sistem üzerine çalışıyor. Biz de ayakta kalmaya çalışıyoruz ama dayanacak gücümüz kalmadı" dedi.

İzmir'in Kınık ilçesinde çiftçiler, artan gübre, ilaç, fide, elektrik, sulama ve işçilik maliyetlerine karşılık domates, biber, mısır ve karpuz gibi ürünlerini düşük fiyatlarla satmak zorunda kaldıklarını belirtti. Üreticiler, ürünlerin aylar sonrasına vadeli alınmasının da ekonomik yüklerini artırdığını söyleyerek seslerinin duyulmasını istedi. Sefa Köken isimli çiftçi, yaşadıkları sıkıntıları şöyle anlattı:

"Madencilik hayatımızdan sonra çiftçilik yapmaya çalışıyoruz ve maalesef yok olduk. Her yıl gitgide kötüye gidiyoruz. Evvelki seneki fiyatlara ürünlerimizi satıyoruz. Maliyetlerin 5 katı, 10 katı olduğu yerde ürünlerimiz bedava gidiyor ve 6 ay, 7 ay vadeli gibi ürün döküyoruz. İşçi parasını bile alamıyoruz. Hiç kimse çiftçinin sesini duymuyor maalesef. Bu hadise içinde insanlar üretimden uzaklaştı. Üretimden uzaklaştı ama yapacak başka bir iş de kalmadı. İnsanlar şu an çaresiz bir şekilde, çiftçiler çaresiz bir şekilde bekliyor.

Yaşadığım ilçenin geçim kaynağı tarım, hayvancılık ve madencilikti. Maden sektörü bitti. Hayvancılık ve tarım da bitti ve ilçemiz yok oldu gitti. Aynı zamanda ülkemiz de yok olup gidiyor. Kendi kendine yetebilen ülkelerden biriydik maalesef şu an dışarıdan ithal ürünler alayarak kendi üreticimizi yok edip dışarıya bağımlı olduk. Tarım Bakanı'nın buradan sesimizi duymasını istiyorum. Çiftçiler yok oldu. Yani biz zor şartlarda, gerçekten çok zor şartlarda ürün yetiştirmeye çalışıyoruz. Hiçbir çiftçinin cebinde parası yok. Dışarılardan veresiye ürün alayarak, domates ekiyoruz, biber ekiyoruz, mısır ekiyoruz, pamuk ekiyoruz fakat hiçbir şey kazanamıyoruz. Çünkü hükümet bizi yok etmek için uğraşıyor. Tarım politikası tamamen Türkiye'de tarımı bitirmek üzere kurulmuş bir sistem üzerine çalışıyor. Biz de ayakta kalmaya çalışıyoruz ama dayanacak gücümüz kalmadı."

Çocukluğundan beri çiftçilik yaptığını belirten Tuncay Kalın ise "Peki biz ne yapacağız? Ne yapalım? Hırsızlık mı yapalım? Dolandıralım mı? Ne yapalım? Bizi bitirmeye çalışıyorlar. Domates ektim, 3,5 lira. 100 ton domates alacağım yerde 15 ton domates aldım. İklim nedeniyle. 3,5 liraya domates verdim. Borç alıp işçiye para ödeyeceğim. Geçen sene 800 liraya aldığım gübre bin 200 lira, bin 500 lira. Bin 200 liraya aldığım gübre 2 bin 500 lira, 4 bin lira. Biz ne yapacağız" diye sordu.