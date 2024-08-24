İzmir Körfezi'nde Balık Ölümleri İncelemeye Alındı - Son Dakika
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İzmir Körfezi'nde Balık Ölümleri İncelemeye Alındı

İzmir Körfezi\'nde Balık Ölümleri İncelemeye Alındı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin inceleme başlattı. İlk değerlendirmelere göre ölümler, sudaki kirlilik nedeniyle oksijen seviyesinin düşmesinden kaynaklanıyor.

24.08.2024 12:06  Güncelleme: 12:07
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(İZMİR) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldığı açıklandı. Bakanlık, ilk değerlendirmelere göre ölümlerin, sudaki kirlilik nedeniyle oksijen seviyesinin düşmesinden kaynaklandığını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldığı ifade eidlen açıklamada, şöyle denildi:

"Bu kapsamda balık ölümlerinin gerçekleştiği bölge ve Körfez açıklarından deniz suyu numuneleri alınmış, numuneler yetkili laboratuvar tarafından incelenmiştir. Yapılan ilk değerlendirmelere göre balık ölümlerinin, sudaki kirlilik nedeniyle oksijen seviyesinin yetersiz olmasından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Daha ayrıntılı inceleme için bölgeye Deniz İzleme Gemimiz ve Mobil Su ve Atıksu Laboratuvarımız gönderilmiş, körfeze deşarj olan 7 dereyle atık su kaynaklarında denetimler yapılacaktır. Yaşanan kirlilikle mücadele için sorumlu yerel yönetimler bakanlığımızca uyarılmıştır. Gelişmeler yakından ve hassasiyetle takip edilmektedir."

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Planktonların popülasyonundaki artıştan kaynaklı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin şu açıklama yapılmıştı:

"Şikayete konu olan koku  Körfez'deki besin tuzlarının fazlalığına bağlı olarak deniz suyu sıcaklığının küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin sonucu ani artması ile birlikte (29 derece gibi çok yükseklerde seyretmesi) ortaya çıkan 'Dinoflagellate Gymnodinium' cinsi tek hücreli canlıların (planktonların) popülasyonundaki artıştan kaynaklıdır. Plankton sayılarının aşırı artması önce bulundukları sudaki oksijen oranının düşmesine sonrasında ise ortamda tüketilebilecek oksijen kalmaması sebebiyle plankton ölümlerine neden olmaktadır. Bu ölümlerin sonucunda ortamda kötü koku oluşmaktadır. Ayrıca bu canlıların popülasyonundaki aşırı artış; bulundukları suyun yüzeyinin kızılımsı-kahverengi bir görünüme bürünmesine de neden olmaktadır. Bununla birlikte; plankton patlaması sudaki çözünmüş oksijen miktarını oldukça azaltmış (1'in altına düşmüş) ve beslenme ihtiyaçlarını planktonik organizmaların yoğun olduğu bölgelerde karşılayan balıkların ölümüne sebebiyet verdiği düşünülmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Deniz Koruma Şube Müdürlüğümüz de hem deniz süpürgesi hem de karadan temizlik çalışması yapmaktadır."

Kaynak: ANKA

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