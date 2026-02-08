İzmir Körfezi'ne Kaçak Yağ ve Mazot Deşarjı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İzmir Körfezi'ne Kaçak Yağ ve Mazot Deşarjı

08.02.2026 16:20  Güncelleme: 18:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Körfezi'nde yapılan dron denetimlerinde Karşıyaka bölgesinde kaynağı bilinmeyen yoğun mazot ve yağ deşarjı tespit edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kirliliğin kaynağını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

(İZMİR) - İzmir Körfezi'nde yapılan dron denetimlerinde, Karşıyaka bölgesinde kaynağı henüz belirlenemeyen yoğun mazot ve yağ deşarjı tespit edildi.

İzmir Körfezi'ne ilişkin kirlilik ve temizleme çalışmaları üzerinden yerel siyaset ve merkezi yönetim arasında tartışmalar devam ederken, Körfez'de yapılan dron gözlemleri sırasında Karşıyaka'da kaynağı henüz belirlenemeyen yoğun mazot ve yağ deşarjı tespit edildi.

Kirliliğin kaynağının Sahil Güvenlik bölgesi ya da Karayolları Asfalt üretim tesisinden olduğu tahmin ediliyor. Konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ A.Ş. Genel Müdürü Gökhan Marım, Körfez'de 7/24 gözlem için sürecin devam ettiğini aktardı.

"Geçtiğimiz aylarda da 3-4 kez olmuştu"

Geçtiğimiz aylarda da deşaj sorunu yaşandığınu hatırlatan Marım, şunları söyledi:

"Öncekinin benzeri. Körfez'de yapılan çalışmalar neticesinde uydu ve dron götüntüleriyle Körfez'i izliyoruz. Geçtiğimiz aylarda da 3-4 kez olmuştu. Bugün de böyle bir tepsitte bulunduk. Bu sefer daha çok tersane tarafında. Ancak kesin tespit yapılması gerekiyor. Arkadaşlarımız numune alacak."

"Yapay zeka algoritması olacak"

Bu gibi kaçakların denetimini sürekli ve anlık görebilmek açısından belediyemizin 28 noktada 14 km görüş mesafesi olan termal ve optik kameralarla görüntüleme çalışması devam ediyor. Çok yakın zamanda ihalesi yapılacak. Böyle olduğunda daha iyi gözleme yapılacak. Yapay zeka destekli bir algoritmayla herhangi bir şey olduğunda kameraların o taraf döndüğü, ısıyla kanıt oluşturulabilecek ve ceza kesilebilecek şekilde sistem kurulacak. Bu sistem kurulduktan sonra Antalya ve Mersin'deki gibi denetleme yetkisinin belediyemize verilmesi için başvuruda bulunacağız."

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Karşıyaka, Teknoloji, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir Körfezi'ne Kaçak Yağ ve Mazot Deşarjı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
Cristiano Ronaldo, 41. doğum gününü kutlarken görüntülendi Cristiano Ronaldo, 41. doğum gününü kutlarken görüntülendi
Annesini kaybeden engelli adamın hali yürek burktu Annesini kaybeden engelli adamın hali yürek burktu
Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti
Ekrem İmamoğlu’nun koruması Bektaş Kamburoğlu gözaltına alındı Ekrem İmamoğlu'nun koruması Bektaş Kamburoğlu gözaltına alındı

18:53
Galatasaray, Rize’de zorlanmadan kazandı
Galatasaray, Rize'de zorlanmadan kazandı
18:29
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP’den istifa etti
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti
17:48
Hamas’tan Trump’ı küplere bindirecek rest: Silah bırakmayacağız
Hamas'tan Trump'ı küplere bindirecek rest: Silah bırakmayacağız
17:40
Çarşaf giydirilmiş domuz görseli paylaştı, gözaltına alındı
Çarşaf giydirilmiş domuz görseli paylaştı, gözaltına alındı
17:35
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız
17:25
Ramazan öncesi fahiş zam bakanlığı harekete geçirdi Tavuk ürünlerinin ihracatı durduruldu
Ramazan öncesi fahiş zam bakanlığı harekete geçirdi! Tavuk ürünlerinin ihracatı durduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 19:07:18. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir Körfezi'ne Kaçak Yağ ve Mazot Deşarjı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.