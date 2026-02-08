İzmir Körfezi'ne Kaçak Yağ ve Mazot Deşarjı

(İZMİR) - İzmir Körfezi'nde yapılan dron denetimlerinde, Karşıyaka bölgesinde kaynağı henüz belirlenemeyen yoğun mazot ve yağ deşarjı tespit edildi.

İzmir Körfezi'ne ilişkin kirlilik ve temizleme çalışmaları üzerinden yerel siyaset ve merkezi yönetim arasında tartışmalar devam ederken, Körfez'de yapılan dron gözlemleri sırasında Karşıyaka'da kaynağı henüz belirlenemeyen yoğun mazot ve yağ deşarjı tespit edildi.

Kirliliğin kaynağının Sahil Güvenlik bölgesi ya da Karayolları Asfalt üretim tesisinden olduğu tahmin ediliyor. Konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ A.Ş. Genel Müdürü Gökhan Marım, Körfez'de 7/24 gözlem için sürecin devam ettiğini aktardı.

"Geçtiğimiz aylarda da 3-4 kez olmuştu"

Geçtiğimiz aylarda da deşaj sorunu yaşandığınu hatırlatan Marım, şunları söyledi:

"Öncekinin benzeri. Körfez'de yapılan çalışmalar neticesinde uydu ve dron götüntüleriyle Körfez'i izliyoruz. Geçtiğimiz aylarda da 3-4 kez olmuştu. Bugün de böyle bir tepsitte bulunduk. Bu sefer daha çok tersane tarafında. Ancak kesin tespit yapılması gerekiyor. Arkadaşlarımız numune alacak."

"Yapay zeka algoritması olacak"

Bu gibi kaçakların denetimini sürekli ve anlık görebilmek açısından belediyemizin 28 noktada 14 km görüş mesafesi olan termal ve optik kameralarla görüntüleme çalışması devam ediyor. Çok yakın zamanda ihalesi yapılacak. Böyle olduğunda daha iyi gözleme yapılacak. Yapay zeka destekli bir algoritmayla herhangi bir şey olduğunda kameraların o taraf döndüğü, ısıyla kanıt oluşturulabilecek ve ceza kesilebilecek şekilde sistem kurulacak. Bu sistem kurulduktan sonra Antalya ve Mersin'deki gibi denetleme yetkisinin belediyemize verilmesi için başvuruda bulunacağız."