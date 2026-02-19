İzmir Maden İşçileri Ücret Krizi Yaşıyor - Son Dakika
Son Dakika Logo

İzmir Maden İşçileri Ücret Krizi Yaşıyor

19.02.2026 15:35
Kınık'taki Polyak Eynez Maden'de işçiler eksik maaş nedeniyle protesto etti. İşveren ödemeleri yapacağını söyledi.

Osman Bekar

(İZMİR) - İzmir'in Kınık ilçesinde faaliyet gösteren Polyak Eynez Maden'de yaşanan ücret krizi, işçiler ile işveren arasında gerilime neden oldu. Ücret alamadıklarını belirten işçiler tepkilerini dile getirirken, Öz Maden-İş Sendikası Temsilcisi Fatih Şen'in de yer aldığı toplantıda konuşan işveren, "Kimsenin hayatını zorlaştıracak, kimseyi mağdur edecek bir durum oluşturmayacağız. Herkesin maaşı ödenecek" dedi.

İzmir'in Kınık ilçesindeki Polyak Eynez Maden'de ücretlerin eksik ve gecikmeli ödenmesi nedeniyle işçiler ile işveren arasında kriz yaşandı. İşveren, şirket devri sonrası finansal sorunlar nedeniyle aksama olduğunu savunarak tüm ücretlerin ödeneceğini açıklarken, işçiler ise ödemelerin bir an önce yapılmasını talep etti.

Ödemeler nedeniyle planlanan işleyişte değişiklik yapmak zorunda kaldıklarını belirten işveren, "Buradaki insanları mağdur etmemek için bütün ticaretimi durdurdum, tüm nakdimi Polyak'a aktardım" ifadelerini kullandı. Bölgede 2015'ten bu yana bölgede faaliyet gösterdiklerini kaydeden işveren, "Param olmasa Polyak gibi bir projenin altına girmezdim. Param var, hepinizin maaşını ödeyeceğim. Ben de sizler gibi burada çalışıyor, ailemi geçindiriyorum. Kimsenin endişe etmesine gerek yok" dedi.

Ödemelerin pazartesi günü başlayacağını belirten işveren, her ayın 15'inde ödeme yapılacağını ifade etti. Ödemeler için bankada hesap açıldığını, sözleşme gereği paranın yurt dışından geldiğini ve bu nedenle ayın 5'ine yetişmediğini anlatan işveren, promosyon ödemelerinin ise banka tarafından yatırılacağını aktardı. Özel durumu olan işçilerin sendika temsilcileri aracılığıyla başvurabileceğini kaydeden işveren, içeride kalan 15 günlük ücretin de ödeneceğini ancak sürecin zamana yayılacağını, paranın Çin'den Türkiye'ye transferinin zaman aldığını ifade etti.

Öte yandan işçiler, ocak ayı ücretlerinin halen tam olarak yatırılmadığını öne sürdü. Edinilen bilgilere göre ayın 9'unda gündüz vardiyası sonunda bazı işçiler yer altından çıkmak istemedi. İşletme müdürünün yer altına inerek işçilerle görüştüğü öğrenildi. Ücretlerin yarısının 17 Şubat'ta yatırıldığı öğrenildi.

İş yerinde örgütlü Öz Maden-İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada, "Ücretlerin eksik ve düzensiz ödenmesinden dolayı Öz Maden-İş Sendikası üyeleri ve Polyak Eynez çalışanları mağdur olmaktadır. Mağduriyetin giderilmemesi durumunda İş Kanunu'ndan doğan yasal haklarımızı kullanmaktan imtina etmeyeceğiz. 20 Şubat 2026 Cuma gününe kadar eksik ödemeler yapılmaz ise 21 Şubat 2026 Cumartesi vardiya 1'de işten kaçınma hakkımızı kullanmaya başlayacağız" denildi.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, İzmir, Maden, Eynez, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir Maden İşçileri Ücret Krizi Yaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
