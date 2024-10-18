İzmir Oda Başkanı Celil Anık İstifa Etti - Son Dakika
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İzmir Oda Başkanı Celil Anık İstifa Etti

İzmir Oda Başkanı Celil Anık İstifa Etti

Celil Anık, hukuki sürecin devam etmesi nedeniyle İzmir Şoförler Odası başkanlığından istifa etti.

18.10.2024 14:15
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İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, yaptığı yazılı açıklamayla başkanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Anık, meslektaşlarının haklarını savunmak ve sektöre katkı sağlamak amacıyla büyük bir özveriyle çalıştığını belirterek, yürüttüğü projelere değindi. Gece tarifesinin kaldırılması, taksi duraklarının standart hale getirilmesi, araçların GPS ve kamera sistemleriyle donatılması ve uzaktan taksimetre ayarlama gibi yeniliklerle İzmir'in sektörde örnek bir şehir haline geldiğini vurguladı.

Hukuki süreç ve mücadele kararlılığı

Celil Anık, görev süresi boyunca tüm sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesine rağmen usul eksikliği gerekçesiyle kendisine ceza verildiğini ifade etti. Karara saygı duyduğunu ancak hukuki bir hata yapıldığına inandığını belirten Anık, şu ifadeleri kullandı:

"Başsavcılığın karara itiraz etmesine ve hukuki süreç devam etmesine rağmen, odamızın mali ve idari işleyişine zarar vermeyen bir işlemden dolayı suçlandım. Suçsuzluğumu kanıtlamak için hukuk mücadelemi kararlılıkla sürdüreceğim. Gerçeklerin ortaya çıkacağına ve adaletin yerini bulacağına olan inancımı hiç kaybetmedim."

Yönetim kuruluna ve destekçilere teşekkür

Anık, açıklamasında İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Yönetim Kurulu'na özel olarak teşekkür ederek, birlikte gerçekleştirdikleri projelerde gösterilen özveri ve kararlılığın oda başarısında önemli bir rol oynadığını ifade etti. Anık, ayrıca kendisine destek olan meslektaşlarına, dostlarına, ailesine ve İzmir halkına minnettar olduğunu belirterek, "Birlik ve dayanışma ruhumuz, bu zorlu süreci aşmamızda en büyük güvencemiz olacak" dedi.

Oda Başkanlığından onurlu istifa

Başsavcılığın karara itirazı kapsamında hukuki sürecin devam ettiğini belirten Anık, odamızın kurumsal kimliğine zarar gelmemesi adına başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı. Anık, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Güneş balçıkla sıvanmaz. Hukukun üstünlüğüne olan inancımız tamdır ve bu sürecin sonunda adaletin yerini bulacağına dair umudum güçlüdür." - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir Oda Başkanı Celil Anık İstifa Etti - Son Dakika

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