Klasik Müziğin Ustaları İzmir'de Buluştu

19.02.2026 11:13  Güncelleme: 12:14
İzmir Oda Orkestrası, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde dünyaca ünlü şef Howard Griffiths yönetiminde klasik müzik konseri gerçekleştirdi. Viyolonsel sanatçısı Dorukhan Doruk'un unutulmaz performansı ile izleyicileri mest etti.

(İZMİR) - İzmir Oda Orkestrası, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde klasik batı müziğinin seçkin eserlerini sanatseverlerle buluşturdu. Dünyaca ünlü şef Howard Griffiths'in yönettiği, solist olarak viyolonsel sanatçısı Dorukhan Doruk'un sahne aldığı konseri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da izledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Oda Orkestrası, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen konserde sanatseverlerle buluştu. Geceyi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da izledi. Konser öncesinde salona giren Başkan Tugay, dinleyiciler tarafından alkışlarla karşılandı. Programın ilk bölümünde Tonhalle Orkestrası'nın birinci solo çellisti, başarılı viyolonsel sanatçısı Dorukhan Doruk sahne aldı. Sanatçı, viyolonseli ustalıkla yorumlayarak izleyicilerden yoğun alkış topladı. Dünyaca ünlü şef Howard Griffiths yönetimindeki gecede; Pyotr Ilyich Tchaikovsky'nin Rokoko Teması Üzerine Varyasyonlareseriyle başlayan repertuvar, Jean-Philippe Rameau'nun Les Indes Galantes – Süit No. 1, Maurice Ravel'in Le Tombeau de Couperin ve Joseph Haydn'ın Sol minör 83. Senfonisi ("La Poule") ile devam etti. Seçkin eserlerden oluşan program ve güçlü yorumlar, dinleyicilere unutulmaz bir müzik akşamı yaşattı.

"İzmir'e yeniden gelmek istiyorum"

İngiliz şef Howard Griffiths, İzmir Oda Orkestrası'nın son derece kıymetli bir topluluk olduğunu belirterek orkestrayla yeniden çalışmak istediğini ifade etti. Griffiths, "İnşallah tekrar geleceğim ve birlikte çalışacağız. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı orkestrayı kurdu; kendisine teşekkür ediyoruz" dedi. Türkiye'ye ilk kez 1970 yılında geldiğini hatırlatan Griffiths, o dönem ülkede yalnızca iki orkestra bulunduğunu, bugün ise bu sayının 20'ye ulaştığını söyledi. Avrupa'daki orkestralarda da Türk müzisyenlerle karşılaştığını dile getiren Griffiths, "Bazen orkestraların listesine baktığımda Türk isimleri görüyorum. Türkçe bildiğimi bilmiyorlar; yanlarına gidip 'Biz akrabayız' diyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

