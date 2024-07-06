İzmir Ödemiş'te Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

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Dışarısı böylese akşam stat nasıl olur?

(İZMİR)- İzmir'in Ödemiş ilçesi Artıcak Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesi Artıcak Mahallesi'nde bugün saat 15: 35'de bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 15: 45'de ilk müdahelede bulunduğu yangına 4 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibinin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.